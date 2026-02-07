寒流來襲！合歡山恐結冰或降雪　林業署籲請民眾注意安全

▲寒流來襲，林業及自然保育署南投分署籲請民眾前往山區注意安全。（圖／資料照片，林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

依據中央氣象署最新天氣預報，本週末受寒流南下影響，北部及中部中高海拔地區氣溫將明顯下降，合歡山國家森林遊樂區可能出現結冰或降雪情形；林業及自然保育署南投分署提醒，遊客前往山區活動時，務必注意行車安全及步道通行情形。

南投分署指出，與公路局、太魯閣國家公園管理處持續共同執行雪季勤務，將延續至3月2日，公路局視氣候及台14甲線合歡山路段道路狀況，隨時公告進行預警性封閉或車輛限加掛雪鏈通行，如要前往合歡山區賞雪之遊客隨時留意最新天氣及交通資訊，以確保行車安全。

另冬季山區氣溫偏低，南投分署呼籲上山遊客務必做好保暖措施，並留意自身身體狀況；為維護高山自然生態環境，請勿隨意丟棄垃圾，登山及健行時應依循既有步道路線行走，切勿抄捷徑，以確保自身安全並降低對環境的影響。

南投分署表示，將持續關注天候變化，並適時發布相關訊息，籲請民眾行前做好充分準備，共同維護旅遊行程與人身安全，相關旅遊訊息可於台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)或合歡山國家森林遊樂區訂房網站(https://booking.taiwantravelmap.com/user/booking.aspx?m=1156)查詢。