酒駕撞死人輕判2年8月學不乖！出獄2年後又毒駕　再判5月罰2萬

▲陳明樂2017年就曾酒駕奪命，未料出獄後學不乖，又毒駕上路。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者葉品辰／台北報導

工人陳明樂2017年酒後撞死人入獄，出獄後不僅未收斂，竟又改碰毒品，於2024年5月間吸食安非他命後仍開車上路，在台北市街頭遭警方攔查送辦。台北地院審理後，認定陳為累犯，一審依犯不能安全駕駛動力交通工具罪，判處5月徒刑，得易科罰金15萬元，併科罰金2萬元，仍可上訴；至於吸毒部分則另由檢方偵辦。

判決指出，陳明樂為工人，每月收入約3萬至4萬元，2017年間，陳在工地喝啤酒後開車上路，在台中市限速50公里路段超速行駛，因煞車不及撞上同樣酒駕的機車騎士張姓男子，造成對方傷重不治，員警測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.57毫克，法院判他2年8月徒刑定讞。

陳明樂入獄服刑後，於2021年11月假釋出獄並接受保護管束，2022年期滿視為執行完畢，不料他2024年5月在工地施用甲基安非他命後，仍駕車行經台北市中山區路檢點，經警方尿檢，測得安非他命濃度1680ng/mL、甲基安非他命濃度12520ng/mL，明顯已達不能安全駕駛程度。

法官認為，陳明樂曾酒駕致人於死，仍不知悔改，再度在施用毒品後開車上路，犯罪型態與前案相同，對用路人安全造成高度風險，顯見對刑罰反應力薄弱，有加重其刑之必要，最終量處5月徒刑及罰金，全案仍可上訴。