高雄警破「象棋肉龜」職業賭場逮21人　負責人竟是78歲阿北

記者吳世龍／高雄報導

農曆春節將至，高雄市政府警察局為防堵賭博歪風蔓延，提前啟動強力執法。市警局督察室靖紀小組與仁武分局於6日聯手出擊，成功在大社區翠屏段一處偏僻鐵皮建物內，破獲一處以「象棋肉龜」為號召的職業賭場。現場不僅查獲高達 116 萬餘元的現金賭資，更將高齡78歲的負責人及賭客共21人全數依法究辦。

▲▼警方破獲一處以「象棋肉龜」為號召的職業賭場，逮捕負責人及賭客共 21 人。（圖／記者吳世龍翻攝）

專案小組多日佈線監控後，6日上午採取行動。現場除了78歲的鄭姓負責人與46歲負責把風的羅姓男子外，還有10名男賭客與9名女賭客在場。而這批賭客平均年齡約50多歲，其中甚至有與負責人同齡的78歲長者，見到警方破門而入時皆驚愕不已。警方於現場除起獲象棋、骰子等賭具，更查扣116萬賭資。

「象棋肉龜」是常見的快速對賭遊戲，玩家透過兩顆象棋的組合比較大小，其中「對子」（如帥帥、兵兵）等級最高，其餘組合則以棋子點數之和定勝負。由於節奏極快、輸贏立見，常被職業賭場用來吸引民眾在短期內投入大量資金。

警方偵訊後，將負責人鄭男與把風的羅男依《刑法》賭博罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦；其餘19名賭客則依《社會秩序維護法》裁處罰鍰17萬1000 元。仁武分局表示，法律沒有假期，警方絕不容許任何人趁年節期間聚賭牟利。未來將持續強化職業賭場的掃蕩力道，並同步深化防賭宣導，呼籲民眾遠離非法博弈，守護優良社會風氣。