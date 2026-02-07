台籍男當場身亡！洛杉磯92歲嬤開車撞進超市釀3死　恐怖瞬間曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國洛杉磯西木區大華超市5日中午發生重大車禍，一名92歲女駕駛先是在路上撞擊一名自行車騎士，接著竟繼續加速衝入超市烘焙區，當場造成3人死亡、6人輕重傷，其中一名死者經證實為台灣籍男子，另有3名台籍傷者目前狀況穩定。

行車紀錄器曝光 銀色轎車突轉向撞破玻璃門

綜合《美聯社》等美媒，事發於鄰近加州大學洛杉磯分校（UCLA）的大華超市，最新釋出的行車紀錄器畫面顯示，一輛銀色豐田轎車沿著西木大道行駛時，突然轉向人行道並直接撞破玻璃門衝進超市。

NEW: Dashcam video shows a 92-year-old driver crashing into a Westwood 99 Ranch Market, killing two employees and a customer and injuring others. Authorities say the driver struck a bicyclist about a block earlier.



V/C Carlos Gonzalez pic.twitter.com/D6o4GxkehN — Matthew Seedorff (@MattSeedorff) February 6, 2026

洛杉磯消防局表示，3名罹難者分別為30歲與55歲男性及一名42歲女性，均在烘焙區遭車輛輾壓當場不治。傷者中2名35歲男子傷勢危急送醫，另有2名37歲與38歲男子情況尚可。

洛杉磯辦事處證實 1台男死亡3台籍傷者穩定

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處向《中央社》證實，經洛杉磯警方及美國國務院外國使領館事務局（OFM）確認，死者中有一名台灣男子，另有3名台灣籍傷者目前狀況穩定。

辦事處表示，已即時掌握狀況，將持續與家屬保持聯繫並提供必要協助。美國警方也已通知死者在南加州的親屬及其美國雇主。

目擊者憶恐怖過程 撞人後不停反而加速

現場目擊者向媒體表示，肇事車輛撞到第一名騎士後不僅沒有停下，反而加速前進，「我以為她會停下來，但她反而繼續催油門。我們簡直無法相信，心想『她為什麼開這麼快？』」

消防人員抵達時發現多名傷者被壓在車底，緊急移開車輛後仍有3人當場不治。洛杉磯警局隊長艾斯皮諾薩（Anthony Espinoza）稱這是「一場不幸的意外」，初步排除蓄意攻擊。

調查原因中 女駕駛拒送醫暫不起訴

警方現正調查女駕駛是否因突發疾病或機械故障失控，也不排除誤踩油門的可能性。消防局發言人表示，92歲女駕駛及被撞騎士均拒絕送醫，女駕駛正配合調查並接受醫療評估，目前不會面臨刑事指控。這間深受當地民眾喜愛的大華超市已暫時關閉，店門口擺放鮮花悼念罹難者。