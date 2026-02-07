遭諷不專業！涉台軍售美國防承包商「卷尺」量殲-35A　

▲ 美國防承包商拿卷尺量殲-35A模型， 遭大陸軍事專家嘲諷「缺乏敬業精神」 。（圖／翻攝 帕爾默．拉奇（Palmer Luckey）個人社交平台）

記者任以芳／綜合報導

涉台軍售的美國國防科技新創公司杜里爾（Anduril）創辦人帕爾默·拉奇昨6日在社群媒體發布圖文，公開質疑中國殲-35戰機的性能，用卷尺測量「殲-35A」機翼的照片，該言論隨即在國際社群平台上引發論戰，更有外國網友以2022年美國海軍F-35C戰機墜海事故為素材，諷刺殲-35首先就不具備F-35C的「潛水能力」。針對美方相關言論，大陸軍事專家諷刺，帕爾默·拉奇的行為猶如「行為藝術」，且在專業度上顯得極度缺乏「敬業精神」。

根據陸媒《環球時報》報導，安杜里爾（Anduril）創辦人帕爾默．拉奇（Palmer Luckey）參加第10屆新加坡國際航空展覽會期間發表上述看法。根據報導，「他在個人社交媒體上發布了一張其在參觀中國航空工業集團展台時，用卷尺測量『殲-35A』機翼的照片，然後表示「並不認為中國的殲-35戰機名副其實。」這項舉動不僅引發外界熱議論。

▲ 在第十屆新加坡航展亮相的殲-35A模型（圖／翻攝航空工業集團）

第十屆新加坡航展上，大陸新一代中型隱身多用途戰鬥機殲-35A位列航空工業集團展台中央的「C位」，此次航空工業集團展出的是殲-35A的1:2大比例模型，但殲-35A依然成為本屆新加坡航展的熱門展品，，並與「20家族」主戰機型殲-20、直-20和運-20，以及去年首次在國外取得實戰戰果的殲10CE等明星產品代表一同，體系化展示中國航空防務品牌形象。

大陸軍事專家張學峰直言，「這更像是一場行為藝術，而且我覺得他缺少敬業精神，在中國，就連木工都知道，想要精確測量，需要用游標卡尺。」他指出，拿卷尺去測量殲-35A的縮比模型，根本量不出戰鬥機的實質性能。

「帕爾默·拉奇拿出捲尺，無非是想測量殲-35A的機長、翼展等數據，然後再試圖等比例算出實際尺寸，得出機翼的翼面積等數據，但實際上，中方此前已經自信地公開過一些數據，他沒有必要這樣去量。」張學峰進一步表示，帕爾默·拉奇的行為很滑稽，但同時也說明，外方人士其實非常關注中國的先進戰機，「他們已經把中國先進戰機作為研究和比較的對象，甚至說是學習的對象。」

殲-35A研制單位首席專家、中國工程院院士王永慶接受《環球時報》採訪也曾表示，殲-35A是隱身與反隱身作戰體系的規模組成力量，以制空作戰為主，兼顧對面作戰。主要遂行奪取並保持制空權任務，打擊敵方的三、四代戰鬥機、地面、海上防空力量，攔截敵方戰鬥機、轟炸機、巡航導彈等空中目標。

在對抗上一代飛機時，殲-35A可以保持在敵方有效感知範圍外，實現戰場態勢的單向透明，具有壓倒性優勢，顛覆傳統空戰樣式，實現先敵發現、先敵殺傷。在對抗同代飛機時，憑借單機的強殺傷力與生存力、以及編隊協同作戰的先進手段，獲得準確的態勢信息，實現對敵殺傷鏈的快速、穩定閉環，從而搶佔先機。

張學峰再次提出質疑，「迄今為止，帕爾默·拉奇創辦的安杜里爾公司沒有任何研製有人戰鬥機的經驗，它們此前只設計過一款名為YFQ-44A的低成本『協同作戰飛機』無人機，在戰鬥機設計領域還是『小學生』，我覺得他沒有資格去評價中國的隱身戰鬥機。」

根據公開報導，帕爾默·拉奇創辦的安杜里爾公司主營業務為無人機系統及反無人機武器，該公司曾於2025年8月向台灣方面交付巡飛彈系統。2024年7月，外交部曾對安杜里爾公司等6家美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施。為維護國家主權、安全和發展利益，2025年1月，商務部決定將參與對台灣軍售的安杜里爾公司列入不可靠實體清單，並採取相應處理措施。