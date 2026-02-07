逆向逼車挨罰2萬4+吊扣牌照！孕妻辯「我宮縮」　法官狠打臉



▲男駕駛逼車被罰錢，妻子打訴訟辯稱當時自己宮縮要趕快就診，希望能撤銷原處分，被法官駁回。（示意圖／翻攝自pexels）

記者郭玗潔／台北報導

一名男子開車載著懷孕的妻子，在新北市三重區中正北路逆向逼車，被台北市交通事件裁決所罰鍰2萬4000元、吊扣汽車牌照6個月。他的丁姓妻子不滿，提出行政訴訟，辯稱因自己當時宮縮、可能早產，丈夫為了趕快送她到醫院才這樣開車。不過台北高等行政法院檢視監視器後，不採信她的說法，判丁女敗訴。

判決指出，丈夫於12月27日22時8分許，開車載著丁女行經三重區中正北路2段及三民路路口附近，因逼車讓前車讓道等違規行為被檢舉，依違反交通管理處罰條例罰鍰2萬4千元、吊扣汽車牌照6個月，並應參加道路交通安全講習。

丁女不服，循序提出行政訴訟，表示她當時懷孕且子宮收縮、身體不適，孩子可能早產，所以丈夫才開車緊急將她送往婦幼診所就診，並拿出診斷證明書為證。

審理時，台北市交通事件裁決所指出，丁女丈夫的駕駛行為，並沒有緊急送產婦就醫的急迫情形，不符合「緊急避難」情況，原處分並沒有錯。

法官檢視監視器畫面，顯示丁女丈夫開車行經三民街175巷岔路口，正要左轉進入中正北路2段，卻不等前方在中正北路2段直行的白色車輛先過，兩輛車因爭道差點碰撞，白車則繞過丁女丈夫的車往前行駛。

而丁女丈夫竟不顧對向車道還有車輛行駛而來，逆向駛入對向車道對白車逼車，白車不得已向右偏移讓道，丁女丈夫又向右行駛到車道外側，並再度刻意減速向左逼近，和白車並排行駛，導致兩車幾乎要相撞，丁女丈夫再加速往前切進白車前方，行為造成嚴重交通安全危害。

法官認為，丁女丈夫在逆向超車後，並沒有趕快開走，反而減速和白車並排，逼白車讓道，並沒有一心趕往醫院就診，顯然是故意逼車，判定原處分適當，駁回丁女之訴，並要她負擔訴訟費3百元。可上訴。