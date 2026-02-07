　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逆向逼車挨罰2萬4+吊扣牌照！孕妻辯「我宮縮」　法官狠打臉

▲▼ 開車,車子。（圖／翻攝自pexels）
▲男駕駛逼車被罰錢，妻子打訴訟辯稱當時自己宮縮要趕快就診，希望能撤銷原處分，被法官駁回。（示意圖／翻攝自pexels）

記者郭玗潔／台北報導

一名男子開車載著懷孕的妻子，在新北市三重區中正北路逆向逼車，被台北市交通事件裁決所罰鍰2萬4000元、吊扣汽車牌照6個月。他的丁姓妻子不滿，提出行政訴訟，辯稱因自己當時宮縮、可能早產，丈夫為了趕快送她到醫院才這樣開車。不過台北高等行政法院檢視監視器後，不採信她的說法，判丁女敗訴。

判決指出，丈夫於12月27日22時8分許，開車載著丁女行經三重區中正北路2段及三民路路口附近，因逼車讓前車讓道等違規行為被檢舉，依違反交通管理處罰條例罰鍰2萬4千元、吊扣汽車牌照6個月，並應參加道路交通安全講習。

丁女不服，循序提出行政訴訟，表示她當時懷孕且子宮收縮、身體不適，孩子可能早產，所以丈夫才開車緊急將她送往婦幼診所就診，並拿出診斷證明書為證。

審理時，台北市交通事件裁決所指出，丁女丈夫的駕駛行為，並沒有緊急送產婦就醫的急迫情形，不符合「緊急避難」情況，原處分並沒有錯。

法官檢視監視器畫面，顯示丁女丈夫開車行經三民街175巷岔路口，正要左轉進入中正北路2段，卻不等前方在中正北路2段直行的白色車輛先過，兩輛車因爭道差點碰撞，白車則繞過丁女丈夫的車往前行駛。

而丁女丈夫竟不顧對向車道還有車輛行駛而來，逆向駛入對向車道對白車逼車，白車不得已向右偏移讓道，丁女丈夫又向右行駛到車道外側，並再度刻意減速向左逼近，和白車並排行駛，導致兩車幾乎要相撞，丁女丈夫再加速往前切進白車前方，行為造成嚴重交通安全危害。

法官認為，丁女丈夫在逆向超車後，並沒有趕快開走，反而減速和白車並排，逼白車讓道，並沒有一心趕往醫院就診，顯然是故意逼車，判定原處分適當，駁回丁女之訴，並要她負擔訴訟費3百元。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
HBL場邊爆「情侶埋胸」激戰　15秒片瘋傳
《豆腐媽媽》替身勞保、災保全無！　勞動部開罰
國小3姊妹遭獸父凌虐性侵175次　重判663年
「警界彭于晏」正面曝！　幫正妹躲罰單、進房暢聊慘了
快訊／越晚越凍！　8縣市非常冷寒
知名「真人芭比」命案逆轉！　檢方下令開棺驗屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台9線自小客撞護欄！墜20米山谷駕駛受困　超驚悚彈飛畫面曝光

純情兵遇愛情陷阱被騙7萬　嬌喘誘拍自慰片「老婆」竟是男的

屏東里港警強力取締改裝噪音車　46飆仔狂拉音浪這下慘了

國小3姊妹遭獸父凌虐！7年性侵猥褻175次　法官重判663年9月徒刑

台南「警界彭于晏」正面曝！　幫妹子躲罰單、巧遇進房暢聊被停職

快訊／彰化八堡圳男子不明原因落水　消防急關匣門搜救中

寒流來襲！合歡山恐結冰或降雪　林業署籲請民眾注意安全

車位被硬插搶走不爽！飆6字經挨告　法官判無罪：只是情緒失控

高雄警破「象棋肉龜」職業賭場逮21人　負責人竟是78歲阿北

酒駕撞死人輕判2年8月學不乖！出獄2年後又毒駕　再判5月罰2萬

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

台9線自小客撞護欄！墜20米山谷駕駛受困　超驚悚彈飛畫面曝光

純情兵遇愛情陷阱被騙7萬　嬌喘誘拍自慰片「老婆」竟是男的

屏東里港警強力取締改裝噪音車　46飆仔狂拉音浪這下慘了

國小3姊妹遭獸父凌虐！7年性侵猥褻175次　法官重判663年9月徒刑

台南「警界彭于晏」正面曝！　幫妹子躲罰單、巧遇進房暢聊被停職

快訊／彰化八堡圳男子不明原因落水　消防急關匣門搜救中

寒流來襲！合歡山恐結冰或降雪　林業署籲請民眾注意安全

車位被硬插搶走不爽！飆6字經挨告　法官判無罪：只是情緒失控

高雄警破「象棋肉龜」職業賭場逮21人　負責人竟是78歲阿北

酒駕撞死人輕判2年8月學不乖！出獄2年後又毒駕　再判5月罰2萬

台9線自小客撞護欄！墜20米山谷駕駛受困　超驚悚彈飛畫面曝光

剛奪葛萊美獎！《獵魔女團》的她要結婚了　下跪求婚浪漫現場曝光

人瑞娶看護閃婚！律師一看「證人身分」...曝唯一解法

屏東男戒指卡住求助消防隊　想送紅包被婉拒

純情兵遇愛情陷阱被騙7萬　嬌喘誘拍自慰片「老婆」竟是男的

陸乘客「坐飛機前量體重」　國航證實僅「定期」採樣保密不記名

2026馬年限定精品香氛＋保養指南　把好運噴上身、養進肌膚裡

《豆腐媽媽》替身勞保、災保全無！　勞動部開罰

屏東瑪家鄉啟動國際慢城認證申請　邁向原鄉慢活觀光新里程

屏東里港警強力取締改裝噪音車　46飆仔狂拉音浪這下慘了

【不想回去】被阿嬤養1個月！媽要帶汪回家牠生氣露牙XD

社會熱門新聞

警替女免罰單　事後一起進房5小時

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

男突倒臥交流道匝道口　遭3車輾斃

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償敗訴

8億人瑞結婚證婚人非親友！一人是看護兒

家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中壢家具廠大火　出動百名消防救援

中國媽媽看「8億人瑞閃婚看護」：台灣人挺純樸

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

獨／北市警把M-Police當Google狂查個資

更多熱門

相關新聞

國道「路肩開放」前先切車道　挨罰3千元

國道「路肩開放」前先切車道　挨罰3千元

蘇姓駕駛行經國道1號岡山至楠梓路段時，因變換車道方式遭民眾檢舉，警方認定未依規定行駛高速公路車道，裁罰3,000元。蘇男不服提起行政訴訟，主張事發時路肩已開放通行，且標誌設置易誤導。法院審理後認為，蘇男於開放路肩起點前即切入加速車道，違規事證明確，判決駁回其訴求。

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

辯方向燈老化「無心違規」　 騎士求撤罰吞敗

辯方向燈老化「無心違規」　 騎士求撤罰吞敗

屏東男欠國庫21萬　執行署出招逼一次繳清

屏東男欠國庫21萬　執行署出招逼一次繳清

子宮外孕內出血險喪命　安泰醫院成功救回

子宮外孕內出血險喪命　安泰醫院成功救回

關鍵字：

逆向逼車交通罰款孕婦急診法官駁回台北事件

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

國際名模「陳屍家中」得年21歲

警替女免罰單　事後一起進房5小時

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面