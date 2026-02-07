　
社會 社會焦點 保障人權

車位被硬插搶走不爽！飆6字經挨告　法官判無罪：只是情緒失控

▲桃園市陳姓男子利用停車場以車牌辨識系統管制計費漏洞，駕駛A車進入停放，再將車牌掛上B車離場，以此交互更換規避逾2萬元停車費。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲高雄男子因為停車位被搶怒飆六字經挨告。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔡姓男子開車載女友到餐廳用餐，好不容易等到停車位，卻被後方車輛「橫刀奪格」，氣得當場下車理論，還脫口飆出六字經，遭對方提告公然侮辱。不過法院審理後認為，蔡男並非無端辱罵，而是因車位糾紛情緒失控，仍在一般人可理解範圍內，最終判決無罪。

判決指出，事件發生在去年5月11日中午12時許，蔡男與女友前往高雄鳳山區一間餐廳用餐，因餐廳停車場已滿，女友先下車等候空位，見有用餐民眾準備離開，女友站在車格旁示意蔡男將車開入，未料排在後方的劉姓男子突然加速搶先，硬把車停車位。

蔡男見狀狂按喇叭提醒，但劉男仍執意停車，雙方爆發口角，蔡男怒火上湧下車理論，脫口痛罵對方「要有水準一點」，還夾雜多句三字經與六字經，劉男認為人格受辱，事後報警提告。

法院審理時，蔡男坦承出言不雅，但強調對方搶位在先，且車輛一度逼近女友，有安全疑慮，他才會情緒失控開罵，並無刻意羞辱之意。他也主張排隊等車位是基本禮儀，對方行為才是衝突主因。

法官勘驗行車紀錄器畫面後認為，蔡男說法與影像內容大致相符，確實是因停車位遭搶才引發口角。雖然用詞粗俗、態度不佳，但屬突發衝突下的情緒性發言，並非毫無理由的惡意謾罵；整體冒犯程度尚未超出一般社會可容忍範圍，不構成公然侮辱罪，因此判蔡男無罪。

02/05 全台詐欺最新數據

