台大名醫公開抵制《世紀血案》　李千娜1句話讓他確信台灣毒瘤

台大名醫施景中公開抵制《世紀血案》　李千娜1句話讓他確信台灣毒瘤

 記者葉國吏／綜合報導　

由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等實力派演員主演的電影《世紀血案》，由於是改編「林宅血案」卻沒取得當事人林義雄及其家屬的同意，引起網路抵制浪潮。演員李千娜在記者會說出「沒那麼嚴重」再度在網路發酵，連台大名醫施景中都表態抵制拒看。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

《世紀血案》以懸而未解的「林宅血案」為核心，試圖重啟調查視角。李千娜在記者會上談及此敏感題材時表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」

▲《世紀血案》殺青記者會（左起）楊小黎、李千娜、簡嫚書。（圖／記者周宸亘攝）

這番話聽在許多了解該段歷史的民眾耳裡顯得格外刺耳。台大名醫施景中7日在臉書發文「經過了一整夜的沸騰，『也沒有這麼嚴重嘛』這句話，引發出來更多更多當年國民黨的血腥黑歷史的曝光。」、「我才知道，為什麼民主前輩林義雄在出殯現場跪姿怎麼奇怪？我才知道，他去尋找母親女兒墓地，被黨國以『遊山玩水』為由，又把他抓回去關。後來母親和小孩的遺體，也因為沒人敢出售墓地給他，而冷凍櫃冰了四年。」、「還有許多人，也講出了她們自身的血淚史，不忍卒讀。」

施景中直言「這一切，再加上最近一年多來在國會的荒腔走板演出，我確信KMT真的是台灣的毒瘤。這一切歸功於『世紀血案』電影的推出。不過，我是不可能去看這一部踐踏台灣人血淚苦痛拍出來的電影。」

世紀血案

