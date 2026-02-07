核武緊張升溫！美指控中國「秘密核試」　川普去年下令重啟核試

▲美國總統川普返回白宮時，一名軍事助理手提裝有核武發射密碼的公事包。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國在全球軍備管制關鍵時刻再掀波瀾！美方於當地時間6日指控，中國曾於2020年秘密進行核試驗，稱已掌握相關情資，並點名此舉違反禁試承諾。此一說法也讓外界重新關注，美國總統川普去年10月下令美軍立即恢復核試驗相關程序。當時川普直言，「其他國家正在進行核試驗」，卻未公開具體對象與細節。

根據《路透社》，這項指控是在聯合國裁軍會議上提出。美國國務院軍備管制與國際安全事務次卿迪南諾（Thomas DiNanno）表示，美方已知中國進行過「核爆試驗」，甚至包含準備進行當量達數百噸等級的試驗行動。他指出，中國軍方刻意以混淆方式掩蓋核爆，並使用所謂的「解耦」技術，降低地震監測效能，躲避國際監測。

迪南諾進一步點名，中國曾於2020年6月22日進行一次「產生當量的核試驗」。他強調，中方之所以試圖隱匿行動，是因為清楚相關行為違反禁試承諾。

對此，中國裁軍事務大使沈健並未正面回應是否進行核試驗，但反駁美方說法，表示中國在核問題上一向審慎且負責。他直指，美國不斷炒作「中國核威脅」是錯誤敘事，並反控美國才是加劇軍備競賽的關鍵因素。

中國與美國同樣簽署但尚未批准《全面禁止核試驗條約》（CTBT），該條約明文禁止任何爆炸性核試驗。俄羅斯雖已批准，但已於2023年撤回批准。條約管理機構負責人、國際監測系統主管弗洛伊德（Robert Floyd）表示，監測系統在美方指稱的時間點並未偵測到任何符合核武試爆特徵的事件，後續分析也未改變此一結論。

軍備管制協會主任金博爾（Daryl Kimball）指出，若美國掌握可信證據，應循正式機制提交給條約管理機構，並與中國、俄羅斯展開技術對話。他警告，美國若因指控而重啟核試驗，恐引發其他擁核國家跟進，引發連鎖效應。

此時正值全球核武管制的重要轉折點。2010年簽署的《新削減戰略武器條約》（New START）已於日前到期，使美國與俄羅斯自1972年以來，首次在戰略飛彈與核彈頭部署上失去具約束力的限制。川普政府主張，未來任何新協議都應納入中國。

美國國務卿盧比歐日前在網路平台發文表示，當俄羅斯與中國逃避義務、擴張核武力量時，美國不會原地踏步，將持續維持強健、可信且現代化的核嚇阻力量。迪南諾也重申，美方評估中國到2030年將擁有超過1000枚核彈頭。

中國則再度表明，現階段不會參與美俄主導的新一輪核武談判，並強調自身核彈頭數量僅約600枚，遠低於美俄各自約4000枚的規模。

安全智庫GLOBSEC核武專家納吉（Tomas Nagy）分析，華府選在此時揭露近6年前的秘密試驗指控，是因為認為北京不太可能在此議題上合作。