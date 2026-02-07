北市松信議員戰再添一人！許原榮宣布參選　韓國瑜大讚：團隊寶藏

▲許原榮宣布參選北市議員 。（圖／翻攝許原榮臉書）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，今（7日）宣布將投入北市第三選區松山、信義議員選舉，爭取代表國民黨參選。許原榮表示，松山信義是他的家，從成長學習到投入工作，他從沒離開過。大學畢業後加入立委費鴻泰團隊，如今有幸在韓國瑜身邊學習，視野從松信擴大到全國。韓國瑜更爲此發臉書支持表示，「這兩年一起工作的日子，原榮的專業、認真、負責有目共睹，是我們團隊的寶藏」。

「費鴻泰磨練、韓國瑜推薦，我是許原榮，準備好做最懂您的新力量」，許原榮表示，在松信的鄉親也許認識他，松山信義是他的家，從成長學習到投入工作，他從沒離開過。大學畢業後，他加入費鴻泰的團隊，從議會到國會，磨練學習23年，費鴻泰服務的腳步從基層到中央從未偏廢，用地方服務的經驗來推動重大法案。

許原榮指出，他自信地說，從初期摸索、累積經驗，到能夠透過傾聽來化解分歧，處理問題。這是松信給他的養分，也讓他十分確定，服務鄉親不只需要專業與勇氣，更需要「圓融」的智慧，讓好的政策真正落地，松信的建設成果需要下一棒接力。

許原榮也提到，他有幸在韓國瑜身邊的學習，更是從台北走到美國華府和日本東京，視野從松信擴大到全國。韓國瑜關注的焦點有地方建設，時事議題，有行政立法互動，國際形勢與國會外交，更有一場場國慶大會，任何細節都不容錯漏，這些挑戰磨練了他將複雜問題轉化為行動的決斷力、與解決問題的方法。

許原榮說，每每他騎車穿梭松信大小巷弄，無論是路邊的小建設，或者跨局處的大工程，都有他與大家共同推動建設的記憶。他不是螢幕上的陌生人，而是長年穿梭鄰里、大家「最熟悉的自己人」。他已準備好，爭取松山信義國民黨議員的提名。

為此，韓國瑜也發臉書表示，「這兩年一起工作的日子，原榮的專業、認真、負責有目共睹，是我們團隊的寶藏，這種工作態度，放到哪裡都會發光，原榮加油！」費鴻泰也說，「原榮是長年穿梭松信鄰里，民眾最熟悉的背影。請大家支持在地經營、最懂松信的許原榮」。

