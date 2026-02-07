人瑞娶看護閃婚！律師一看「證人身分」...曝唯一解法

▲日前馬偕醫院外，上演搶102歲人瑞的戲碼。（圖／民眾提供）

網搜小組／曾筠淇報導

102歲王姓人瑞在家屬不知情的情況下，和68歲賴姓女看護登記結婚，讓子女們質疑是看護覬覦鉅額財產。律師李怡貞日前便質疑兩位結婚登記的證人有良心嗎？昨日傳出證人身分後，她更直言，「賺錢的方式都寫在刑法，賺大錢的方式寫在親屬法」。

證婚人非王家親友 其中一人是看護之子

根據《民視新聞網》報導，王姓人瑞與賴姓看護結婚時，證婚人非家中的親友，其中一人是賴姓看護的兒子，另一人的身分尚不知曉，不過王姓人瑞的家屬懷疑是看護友人。

證人都和看護有關係？李怡貞曝唯一解法

李怡貞在臉書發文指出，該案的兩位結婚證人若都和看護有關係，當這兩人到庭具結，證詞絕對有利於看護，勢必會確認曾親眼見聞阿公有結婚意願，「兩個證人都是預先在擋結婚無效的這條路以及撤銷婚姻的路」。

李怡貞進一步解釋，法律上對於結婚證人的資格沒有特別限制，只要是成年人即可。因此她坦言，目前唯一能走的法律途徑只剩離婚。

離婚訴訟漫長 遺孀依法有繼承權

不過李怡貞也指出，離婚訴訟漫長，恐怕得歷經三級三審，如果阿公之後做仙，屆時遺孀自然擁有繼承權，也能分得遺產。她最後直言，「賺錢的方式都寫在刑法，賺大錢的方式寫在親屬法」，點出法律現實面。