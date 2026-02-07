　
    • 　
>
拍《世紀血案》「讓大家不要覺得那麼恐怖」」　石明謹：在講什麼

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千娜、簡嫚書。（圖／記者周宸亘攝） 

▲《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等主演的電影《世紀血案》，因傳出劇組未取得當事人林義雄及其家屬的同意便進行拍攝，因此電影尚未上映，已掀起一波抵制潮。曾是警察的資深球評石明謹對此也發文指出，該案至今沒有偵破，且非常恐怖，結果現在卻拍成電影，目的是「希望大家不要覺得這件事有那麼恐怖」，到底在說什麼？

石明謹發文　提起林宅血案

石明謹在臉書發文表示，歷史上發生過兩次二二八事件，一次是天馬茶房，另一次是林宅血案。在大安區信義路巷內，有一所義光教會，這其實是林義雄的故居。林義雄過去因美麗島事件被捕，於1980年2月28日受審，全台黨外人士幾乎都到庭旁聽。

歹徒闖入家中　釀祖孫三人身亡

當時，林義雄妻子方素敏與助理田秋堇也前往軍事法庭，家中只留下林義雄的母親與三個女兒。石明謹指出，審判進行到中午時，方素敏打電話回家，卻無人接聽，於是請田秋堇返家查看，豈料竟發現林宅遭歹徒闖入。

石明謹指出，林義雄母親身中十四刀身亡，一對七歲雙胞胎女兒各被後背貫穿前胸奪命，九歲大女兒則中六刀，其中一刀刺穿胸部，經數日搶救後，得以保住性命。

案件未破且恐怖　拍成電影的目的讓他傻眼

石明謹強調，這個案件至今沒有偵破，無論在哪個年代、無論受害者是不是林義雄親屬，該案都非常恐怖。然而，現在竟然有人將其拍成電影，且目的竟是「希望大家不要覺得這件事有那麼恐怖」。對此，石明謹感到相當不解，在文中直呼，「是在哈囉！你要不要聽聽看你在講什麼？」

貼文曝光後，其他網友也紛紛回應，「恐怖，哪裡不恐怖？怎會說要大家覺得不恐怖」、「抵制，拒看」、「加害者從未得到應有的懲罰，如何原諒」、「死了三個人叫不恐怖？要不要聽看看自己在講什麼」、「竟然有人覺得這件事不恐怖」、「沒經過當事人同意，就把一件慘案扭曲當事人事實的拍成娛樂片，有沒有意識形態我不清楚，但沒有人性我很確定」。

林宅血案「沒那麼恐怖」？　沈伯洋嘆：對苦難的敬畏付之闕如

藝人李千娜日前在翻拍「林宅血案」的電影宣傳記者會中暗指，該事件可能不是那麼嚴重，「沒那麼恐怖」，慘遭網友撻伐，面對滅門悲劇的態度相當冷血。對此，民進黨立委沈伯洋今（7日）痛批劇組，自詡為歷史的詮釋者，實則不學無術，連對苦難最基本的敬畏，都付之闕如。

