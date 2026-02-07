　
33員工年關難過！嘉義檜意森活村爆欠資遣費逾300萬　調解破局

▲▼嘉義檜意森活村 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲嘉義檜意森活村原經營廠商爆出經營不善，積欠員工資遣費，由林鐵處收回自營 。（圖／林鐵及文資處提供，下同）

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市「檜意森活村」是台灣第一座以森林為主題的文創園區，是嘉義重要的觀光指標景點，日前卻傳出營運廠商解約，且積欠員工逾300萬資遣費，目前已宣布由林鐵及文資處收回接手營運。勞青處回應，員工代表與資方於上個月進行調解會議破局，後續將協助訴訟，爭取勞工應有權益。

林鐵及文資處指出，檜意森活村自102年依促參法以OT方式委託檜村公司營運，因營運績效符合優先定約規定，雙方於113年3月1日續約5年，原訂合約至118年2月28日屆期。不過，檜村公司負責人因其他旅遊事業經營不善，導致財務出現問題，陸續積欠租金、權利金及相關罰款，林鐵及文資處多次發函要求限期改善，並明訂須於15日前清償，否則將依約終止契約。

▲▼嘉義檜意森活村 。（圖／林鐵及文資處提供）

林鐵及文資處表示，檜村公司負責人已於12日主動與該處協議提前終止契約，並同意由林鐵及文資處自16日起正式收回經營權。收回後，將留用部分原現場管理人員，並自13日起派員逐一與既有店家溝通，討論換約及持續營業事宜，確保園區運作順暢、服務不中斷。

根據勞基法，雇主應依員工年資提供10至30天不等預告期，並給付資遣費，但檜意森活村33名員工提出申請調解，指資方未依規定辦理，積欠逾300萬的資遣費，因此員工代表與資方於1月23日進行調解會議，然雙方未達成共識，調解破局。

勞青處表示，後續市府將協助勞工連結法扶律師資源進行團體訴訟，並提供必要之協助，除持續協助勞工爭取應有之勞動權益外，也與相關單位合作，媒合就業資源。

嘉義檜意森活村資遣費員工調解

