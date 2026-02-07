林宅血案「沒那麼恐怖」？　沈伯洋嘆：對苦難的敬畏付之闕如

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者陳煥丞攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

藝人李千娜日前在翻拍「林宅血案」的電影宣傳記者會中暗指，該事件可能不是那麼嚴重，「沒那麼恐怖」。此話一出，慘遭網友撻伐，面對滅門悲劇的態度相當冷血。對此，民進黨立委沈伯洋今（7日）痛批劇組，自詡為歷史的詮釋者，實則不學無術，連對苦難最基本的敬畏，都付之闕如。

李千娜演出翻拍1980年代「林宅血案」的電影《世紀血案》，日前卻在記者會中直言，「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那如果重啟翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」。

李千娜一席話，不僅引來網友群情撻伐，認為演員面對至今仍未破案的滅門悲劇，以淡化事件嚴重性的態度發言，相當冷血，而劇組後續也被揭露，製作期間從未徵詢受害者遺族林義雄，就擅自以林宅血案為背景，有違創作者倫理。

針對此事，立委沈伯洋痛批，這座島嶼上，有一群人，自命高人一等，自詡為歷史的詮釋者，實則不學無術，連對苦難最基本的敬畏，都付之闕如。

沈伯洋感慨，這些自命高人一等的人，在對待外敵強權時，這些人選擇卑躬屈膝，然而在面對這塊土地的受難者時，這些人卻能在受難者的骨骸上優雅起舞。

沈伯洋強調，面對這些自命高人一等的人的傲慢，根本是台灣傷口上揮之不去的惡臭，這些人現在想對著台灣的痛苦指點江山？真令人看不起。

綠委李坤城則砲轟，看見《世紀血案》的演員說出這樣的話時，表示演員根本沒做功課。他不禁質疑，演員們不知道林宅血案是中國國民黨統治之下的歷史悲劇，難道這部片是想要來「洗記憶」嗎？