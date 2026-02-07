獨居男突倒臥交流道匝道口「慘被3車輾斃」　弟聞訊反應曝

▲▼高姓男子深夜倒臥在交流道閘口遭車輛輾斃。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄苓雅區中正路交流道北上匝道口昨（6）日深夜11時許發生恐怖的死亡車禍，50歲高姓男子徒步橫跨交流道東側便道時，突然倒臥在路上，導致3名駕駛閃避不及發生碰撞或輾過死亡，警方通知家屬，高男獨居，僅有一名弟弟，沒有其他家人，弟弟向警方表示平日幾乎不聯絡，不知道哥哥為何會發生這樣的事？

高雄市苓雅警分局表示，6日深夜11時21分接獲通報車禍，經了解，50歲高男當時徒步橫跨中正路交流道東側便道，卻突然倒臥在北上匝道口，王姓（57歲）、方姓（22歲）、連姓駕駛（52歲）閃避不及，接連碰撞或輾過高男。

警方到場時，高男已經明顯死亡，經調閱監視器影像追查，初步分析事故原因是3名駕駛未注意車前狀況，至於詳細的肇事責任，將交由交通大隊進行分析研判。

警方表示，3名駕駛均無酒駕，訊後將依過失致死罪嫌，移請高雄地檢署偵辦；另外，由於王姓駕駛在發生碰撞之後駛離現場，違反《道路交通管理處罰條例》第62條第3項、第4項，將處以3000元以上9000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，不得再考領，刑事肇事逃逸罪則將移請地檢署偵辦。

▲監視器拍到事發23秒過程，高男突然倒臥在車道上遭輾斃。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，高男獨居在車禍現場附近，僅有弟弟一名家屬，兩人平日甚少互動，弟弟也不清楚哥哥的身體或經濟狀況，至於高男是否有酒醉等情形，則需要進一步調查釐清。