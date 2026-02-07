　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗外長評：阿曼會談是個好開始！　美伊需「克服不信任」

▲▼阿曼會談。伊朗代表團由外交部長阿拉奇（左）率領，率先抵達阿曼王宮，與阿曼外長阿布塞迪（右）會晤（圖／路透社）

▲伊朗代表團由外交部長阿拉奇（左）與阿曼外長阿布塞迪（右）會晤（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

美國與伊朗高層官員在阿曼首都馬斯開特舉行會談後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）透露，這次的會面是個「良好的開端」，雙方也將持續對話。他強調，討論內容「純粹聚焦核武議題」，談判代表將返回各自國家進行內部諮商。而這也是自2025年6月美國轟炸伊朗三大核設施後，美伊雙方首次正式接觸，為緊張關係帶來一絲緩和跡象。

川普軍事威脅成談判籌碼

伊朗爆發大規模示威後，當局祭出血腥鎮壓，造成上千人死亡。美國總統川普近期不斷對伊朗發出軍事警告，揚言動武，甚至派遣數千名士兵、林肯號航空母艦戰鬥群及戰機等艦隊前往中東地區。川普本人更直言，伊朗最高領袖哈米尼「應該非常擔心」。

美國國務卿盧比歐則表示，談判必須超越核武範疇才能達成「有意義的成果」，但他也坦承不確定能否與伊朗達成協議。這次談判美方首次派出美軍在中東的最高軍事指揮官，而海軍上將庫柏也穿著軍禮服出席，彰顯軍事壓力。

血腥鎮壓引發國際關注

此次會談的背景是伊朗1月爆發全國性反政府示威，起因是經濟危機不斷惡化，抗議群眾高喊推翻伊斯蘭共和國政權。華盛頓人權團體「人權活動家新聞社」證實至少6941人在鎮壓行動中喪生，實際數字可能更高，另有超過5萬人遭到逮捕。

分析家指出，伊朗政權目前處於1979年伊斯蘭革命以來最脆弱的狀態，亟需透過談判避免美軍打擊進一步動搖統治根基。

核武與區域代理人成焦點

阿拉奇向《伊朗國家電視台》表示，雙方之間存在「不信任氛圍」，而這種氣氛必須克服，下一輪會談的細節將稍後決定。阿曼外交部長巴德爾在社群媒體發文指出，這場會談「有助釐清伊朗和美國的想法，並找出可能取得進展的領域」。

伊朗代表團由阿拉奇領軍，美方則派出特使威特科夫及川普女婿庫許納。不過美方官員會前透露，除核武外還想討論伊朗彈道飛彈計畫及其對區域武裝組織的支持，凸顯雙方立場仍有巨大鴻溝。

伊朗提讓步條件求解除制裁

伊朗官員暗示願意做出某些妥協，包括建立區域性鈾濃縮聯合機制，以及可能將400公斤高濃縮鈾庫存轉移至第三國。然而伊朗堅持，要求限制彈道飛彈發展、終止對包括加薩哈瑪斯、伊拉克民兵、黎巴嫩真主黨及葉門胡塞組織等「抵抗軸心」盟友的支援，屬於侵犯主權的不可接受條件。伊朗預期將要求解除嚴重打擊其經濟的制裁措施。但反對派人士警告，任何鬆綁的制裁都將給予伊朗神職統治者喘息空間。

談判能否打破僵局仍是未知數

對美國而言，談判或許能為川普的軍事威脅提供下台階的機會。中東國家擔憂美軍攻擊可能引發更廣泛衝突或導致伊朗長期混亂，並警告僅靠空中打擊無法推翻伊朗領導層。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美伊會談核武議題川普軍事伊朗示威經濟制裁北美要聞

