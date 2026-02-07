17e要來了？　日本蘋果直營店全面停售「iPhone 17」

▲蘋果日本直營店宣布停止iPhone 17的線下販售。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

iPhone 17被公認為新系列中CP值最高的機型，如今卻在日本市場出現意外操作，蘋果日本直營店6日無預警宣布，全國門市即刻起停止販售iPhone 17實體機，全數轉為線上通路銷售，引發外界猜測平價版的iPhone 17e即將登場。

根據蘋果官方發布的政策，這波停售令僅針對iPhone 17單一機型，iPhone Air、17 Pro及17 Pro Max等其他款式不受影響，仍可在實體店面正常購買。值得注意的是，消費者若選擇線上訂購但不配送，依然能夠前往直營店自取商品。蘋果強調，iPhone 17實體販售「不會再恢復」，態度相當明確。

業內人士研判，此舉很可能是為了替即將發表的iPhone 17e鋪路。參考2025年iPhone 16e在2月19日左右亮相的時程，新機發表時間點可能就在本月中下旬。

據了解，iPhone 17e將會補齊前代16 e缺少的MagSafe功能，無線充電功率也大幅提升至25W，遠高於16e 的7.5W。不過為壓低售價，17e預計會在相機鏡頭與螢幕亮度上進行調整，其餘規格則預料與iPhone17相近。