川普嗆買格陵蘭！　法國、加拿大「光速設領事館」反擊

記者張方瑀／綜合報導

面對美國總統川普（Donald Trump）重啟併購北極領地的野心，歐洲與北美盟友展開反擊，法國與加拿大週五（6日）同步在格陵蘭首府努克（Nuuk）開設領事館，以實際行動力挺北約（NATO）盟友丹麥，反對美國併吞格陵蘭的意圖。

法總領事：我們與丹麥、格陵蘭並肩同行

法國新任駐努克總領事波瑞爾（Jean-Noel Poirier）在領事館開幕典禮上指出，他的任命並非為了向美國政府發出某種「訊號」，而是要向格陵蘭與丹麥傳達友誼的消息。

波瑞爾對媒體強調，這更是一種類似「患難見真情」的團結表現，「就像當你需要朋友時，一回頭就能看到誰在那裡；而法國就在這裡。這並非為了反對誰，而是為了並肩同行。」

法國駐丹麥大使帕里索（Christophe Parisot）也補充，這座領事館不僅是象徵，更是歐洲三國間合作結盟的具體體現。

加拿大部長親臨升旗 強化北極夥伴關係

加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）與總督西蒙（Mary Simon）則在6日稍早抵達努克，親自主持領事館的升旗儀式。加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）在社群平台X發文直言，加拿大與格陵蘭擁有全球最長的領海邊界，且在北極地區已有數世紀的聯繫。

加拿大方面表示，這座新設立的領事館將使雙方關係更緊密，並進一步強化與格陵蘭及丹麥的夥伴關係。加拿大早在2024年12月就將此納入「北極外交政策」（Arctic Foreign Policy），而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則是在去年6月宣布設館計畫。

川普重啟併購野心 西方盟友關係現裂痕

此次外交據點的設立，反映了過去數週美歐之間的緊張關係。川普近期再度提出兼併格陵蘭的要求，聲稱是為了確保美國的國家安全，此舉卻引發西方陣營內部動盪，甚至可能分裂北約軍事同盟。

面對川普咄咄逼人的言論，歐洲各國紛紛向該島增派部隊，參與丹麥舉行的聯合軍演。川普一度威脅要對支持格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，但在與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就未來協議達成「框架」共識後，目前態度已有所軟化。