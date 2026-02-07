美跨黨派議員聲明對藍白「深感失望」　籲提升防衛韌性而非陪中共作秀

▲總統賴清德 。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白持續拒審1.25兆國防特別預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言近日不斷提及通過該預算的重要性。國民黨酸谷立言不如科長、民眾黨稱AIT態度與華府不同。而美國國務院日前表態，支持國防特別預算，變相打臉民眾黨說法。民主黨籍參議員Jeanne Shaheen、共和黨籍參議員Jim Risch今（7日）也發出聯合聲明，對賴清德總統的特別國防預算仍在立法院受阻感到深感失望，敦促台北的黨派領袖儘速批准對台灣安全的重要投資，以及與美國持續夥伴關係所需的經費。

美國參議員Jeanne Shaheen珍妮·夏亨（新罕布夏州民主黨籍）與參議院外交關係委員會資深成員和主席Jim Risch吉姆·黎施（愛達荷州共和黨籍），就台灣國防開支和與美國的夥伴關係發表以下聲明。

兩人坦言，對賴清德總統的特別國防預算仍在立法院受阻深感失望，我們敦促台灣各政黨本著誠意跨黨派合作，全額撥付台灣自我防衛所需經費。

兩人指出，中國在十二月進行的模擬封鎖台灣的囂張軍事演習，「提醒了我們北京對台灣的意圖，以及其對自由開放印太地區的威脅。台灣領導人應專注於批准關鍵軍事改革的經費，以及提升全社會韌性的改善措施，而非尋求與中國共產黨拍照作秀的機會」。

聲明表示，敦促台北的黨派領袖儘速批准對台灣安全的重要投資，以及與美國持續夥伴關係所需的經費。