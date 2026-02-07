部分日系電視品牌「6成中資化」　日媒：中資背景企業佔據半壁江山

▲日媒報導，部分日系家電「中資化」價格與生產優勢不再，僅剩松下維持獨立生產路線。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者任以芳／綜合報導

觀察東京大型電器賣場的銷售現狀發現，中國製造的電視品牌如TCL、海信已佔據顯眼貨架。雖然「REGZA」、「BRAVIA」與「VIERA」等日系品牌仍位居「最顯眼」位置，但其背後的資本結構已發生根本性變化。報導分析，日本電視產業正經歷大規模轉向，隨Sony電視業務移交至中資主導的合資公司，中資系在日本國內的市場份額預計將升至六成，日本電視製造商曾在全球家電業佔據重要地位，如今正處在商業模式轉型的關鍵節點。

《環球時報》引述《日本經濟新聞》報導，在東京一些電器大賣場，TCL、海信等中國製造的電視機已經開始出現在比較顯眼的位置，但「最顯眼」的位置仍是「REGZA」、「BRAVIA」與「VIERA」等日系品牌，但這些品牌背後的資本結構已發生變化。

報導稱，以東芝旗下「REGZA」為例，該公司95%的股權由中資海信集團持有，東芝出資比例僅為5%。SONY電視業務將轉入由TCL集團持股51%的合資公司運營。雖然「SONY」「BRAVIA」品牌名稱不變，但在實質資本與營運層面，日本電視產業已大幅度轉向。

中國企業在價格方面有明顯優勢。在43英吋4K液晶電視這一主流規格上，中國產品價格約為5萬日元（約合2210元人民幣、9900上下台幣），而日本廠商產品多在10萬日元左右（1.9萬台幣）。

如果將SONY品牌計入TCL主導的合資公司，中資系份額將達到六成。另一方面，日本國內平板電視出貨量已從2010年的峰值2500萬多台，下降至不足其1/4，市場規模持續收縮。

此外，由於日本企業長期以來對液晶面板等關鍵部件採取外購策略，導致技術層面難以與低成本品牌拉開差距。目前日本國內電視銷量領先的品牌中，中資背景企業已佔據半壁江山。如果將SONY品牌計入TCL主導的合資公司，中資系份額將達到六成。

在全球市場占比，日企存在感日益減弱。英國市場調查公司的數據顯示，2025年全球電視市場排名前四名分別為韓國三星電子、LG電子、海信與TCL，這四家公司合占全球過半份額。在日本國內，平板電視出貨量已從2010年高峰的2500餘萬台，萎縮至不到其四分之一，市場規模的持續收縮。

在索尼剝離業務後，日本維持獨立生產路線的企業目前僅剩松下控股（Panasonic）。然而，松下已將低價機型生產外包，僅保留高端機型的自主製造。業內人士分析，銷量縮減將直接導致研發投入不足，未來日本電視產業恐將面臨更深度的整合或業務重組。

電視產業的轉變僅是日本家電業的一個縮影。包含冰箱、洗衣機在內的白色家電領域，日企同樣在經歷出售或與海外企業重組的過程。隨著中國企業在成本控制與技術水平上的提升，中國產品正逐漸擺脫過往「廉價低質」的印象，成為日本國內與全球市場的主要供應者。目前，日本家電產業正集體邁向「品牌與資本分離」的新階段。