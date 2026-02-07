　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

部分日系電視品牌「6成中資化」　日媒：中資背景企業佔據半壁江山

▲▼電視,看電視。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲日媒報導，部分日系家電「中資化」價格與生產優勢不再，僅剩松下維持獨立生產路線。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者任以芳／綜合報導

觀察東京大型電器賣場的銷售現狀發現，中國製造的電視品牌如TCL、海信已佔據顯眼貨架。雖然「REGZA」、「BRAVIA」與「VIERA」等日系品牌仍位居「最顯眼」位置，但其背後的資本結構已發生根本性變化。報導分析，日本電視產業正經歷大規模轉向，隨Sony電視業務移交至中資主導的合資公司，中資系在日本國內的市場份額預計將升至六成，日本電視製造商曾在全球家電業佔據重要地位，如今正處在商業模式轉型的關鍵節點。

《環球時報》引述《日本經濟新聞》報導，在東京一些電器大賣場，TCL、海信等中國製造的電視機已經開始出現在比較顯眼的位置，但「最顯眼」的位置仍是「REGZA」、「BRAVIA」與「VIERA」等日系品牌，但這些品牌背後的資本結構已發生變化。

報導稱，以東芝旗下「REGZA」為例，該公司95%的股權由中資海信集團持有，東芝出資比例僅為5%。SONY電視業務將轉入由TCL集團持股51%的合資公司運營。雖然「SONY」「BRAVIA」品牌名稱不變，但在實質資本與營運層面，日本電視產業已大幅度轉向。

中國企業在價格方面有明顯優勢。在43英吋4K液晶電視這一主流規格上，中國產品價格約為5萬日元（約合2210元人民幣、9900上下台幣），而日本廠商產品多在10萬日元左右（1.9萬台幣）。

如果將SONY品牌計入TCL主導的合資公司，中資系份額將達到六成。另一方面，日本國內平板電視出貨量已從2010年的峰值2500萬多台，下降至不足其1/4，市場規模持續收縮。

此外，由於日本企業長期以來對液晶面板等關鍵部件採取外購策略，導致技術層面難以與低成本品牌拉開差距。目前日本國內電視銷量領先的品牌中，中資背景企業已佔據半壁江山。如果將SONY品牌計入TCL主導的合資公司，中資系份額將達到六成。

在全球市場占比，日企存在感日益減弱。英國市場調查公司的數據顯示，2025年全球電視市場排名前四名分別為韓國三星電子、LG電子、海信與TCL，這四家公司合占全球過半份額。在日本國內，平板電視出貨量已從2010年高峰的2500餘萬台，萎縮至不到其四分之一，市場規模的持續收縮。

在索尼剝離業務後，日本維持獨立生產路線的企業目前僅剩松下控股（Panasonic）。然而，松下已將低價機型生產外包，僅保留高端機型的自主製造。業內人士分析，銷量縮減將直接導致研發投入不足，未來日本電視產業恐將面臨更深度的整合或業務重組。

電視產業的轉變僅是日本家電業的一個縮影。包含冰箱、洗衣機在內的白色家電領域，日企同樣在經歷出售或與海外企業重組的過程。隨著中國企業在成本控制與技術水平上的提升，中國產品正逐漸擺脫過往「廉價低質」的印象，成為日本國內與全球市場的主要供應者。目前，日本家電產業正集體邁向「品牌與資本分離」的新階段。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國跨黨派議員聯合聲明　對藍白「深感失望」
員工年關難過！檜意森活村欠資遣費逾300萬　調解破局
高雄男突倒臥交流道匝道口　慘被3車輾斃
塑化劑超標428倍！Shein商品抽檢「2/3不合格」監院要
三鶯線通車倒數！新北捷運招募99人才　月薪上看6.2萬
11年Mazda休旅「確認停產」！　全新入門新車接棒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

遭諷不專業！涉台軍售美國防承包商「卷尺」量殲-35A　

部分日系電視品牌「6成中資化」　日媒：中資背景企業佔據半壁江山

陸駐挪威使館駁斥「中國威脅論」　批評3大國安機構充滿臆測想像

汽車飛機二合一！　陸首款航天造電動垂直起降飛行器首飛

川普公開力挺高市贏得眾院大選　陸外交部：涉日內政不評論

爬山摔倒發現「蟲草」　陸男狂摘400根：可賣上萬元

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max　回家一拆是兩塊磁磚

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

黎智英案下週一判刑　三罪成立最高可處終身監禁

伊朗正與中俄磋商？　陸外交部：一直與各方保持溝通

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

遭諷不專業！涉台軍售美國防承包商「卷尺」量殲-35A　

部分日系電視品牌「6成中資化」　日媒：中資背景企業佔據半壁江山

陸駐挪威使館駁斥「中國威脅論」　批評3大國安機構充滿臆測想像

汽車飛機二合一！　陸首款航天造電動垂直起降飛行器首飛

川普公開力挺高市贏得眾院大選　陸外交部：涉日內政不評論

爬山摔倒發現「蟲草」　陸男狂摘400根：可賣上萬元

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max　回家一拆是兩塊磁磚

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

黎智英案下週一判刑　三罪成立最高可處終身監禁

伊朗正與中俄磋商？　陸外交部：一直與各方保持溝通

遭諷不專業！涉台軍售美國防承包商「卷尺」量殲-35A　

逆向逼車挨罰2萬4+吊扣牌照！孕妻辯「我宮縮」　法官狠打臉

道奇投手教練期待2026「完整版」大谷翔平　傷後二刀流再進化

年前大風吹！高雄市政府人事異動　9區10人調整今生效

美股道瓊飆破50000點！　外媒曝背後意義「市場追逐抗AI股票」

曾馨瑩、蔡依珊貴婦趴！5萬CHANEL帽低調奢華…徐若瑄、林心如全到

為討債！2廂型車「夾殺」自小客擄走1家3口　警1小時救人逮9匪

WBC中華隊投手有驚喜！　球評點名1人潛力非常大

LOPIA想衝新竹展店卻卡關！總經理曝「1難點」：一直找不到

Potato Corner高雄首店2/12開幕　漢神巨蛋購物廣場公布排隊規則

【防君子不防瘦子】38公斤女子開門不用鑰匙　直接穿越鐵門回家

大陸熱門新聞

拆光「黃金地磚」　澳門酒店大賺3.5億元

他住40樓受夠「每日下樓花20分鐘」虧本賣房

陸量子科技研究獲重大突破　「量子網路」走向現實可能

詐騙集團首腦死刑前懺悔：我現在痛恨詐騙

摔倒發現蟲草　陸男狂摘400根：可賣上萬元

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max 回家一拆是兩塊磁磚

陸青年改抱「新三金」投資術圈粉2100萬人

汽車飛機二合一！　陸首款航天造電動垂直起降飛行器首飛

男子花410萬買彩券全摃龜…怒告彩券行

陸外交部回應川普力挺高市贏得眾院大選

陸官方直指挪威3國安機構「想像」中國威脅論

陸景區豪擲巨額年終獎金 員工曝敬業程度：早出晚歸全年無休

希望立陶宛盡早糾正錯誤　陸外交部

部分日系電視品牌「6成中資化」　

更多熱門

相關新聞

嘉義市府推動產業轉型　多處長聯合宣誓

嘉義市府推動產業轉型　多處長聯合宣誓

嘉義市長黃敏惠今（30）日上午8時30分於市府8樓第1會議室主持新任勞工及青年發展處、企劃處處長及環境保護局局長聯合佈達宣誓典禮，透過人事調整與組織優化，強化主管跨域歷練，全面提升施政效能。典禮在主計處處長陳忠誠監交下完成印信交接。

陸白銀年內漲幅逾200% 　多家工廠趕製投資型銀條

陸白銀年內漲幅逾200% 　多家工廠趕製投資型銀條

賴清德今啟動新一波產業座談　邀工具機業者入府座談

賴清德今啟動新一波產業座談　邀工具機業者入府座談

基隆智慧科技園區啟動都計變更　打造產業新門戶

基隆智慧科技園區啟動都計變更　打造產業新門戶

AI霸主地位動搖？ChatGPT網頁流量大跌

AI霸主地位動搖？ChatGPT網頁流量大跌

關鍵字：

標籤:日本電視中資品牌市場份額產業轉型家電競爭

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

國際名模「陳屍家中」得年21歲

警替女免罰單　事後一起進房5小時

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面