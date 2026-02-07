巴西「真人芭比」命案逆轉！下葬2個月　檢方下令開棺驗屍

▲巴西知名網紅芭芭拉。（圖／翻攝自Instagram／＠bonecadesumana，下同）



記者張方瑀／綜合報導

巴西知名網紅芭芭拉（Bárbara Jankavski Marquez）因追求極致整形，被外界封為「真人芭比」，卻在去年11月離奇身亡。當時警方認定死因為藥物過量引發心臟病，但案件近日出現驚人逆轉，檢方懷疑其頸部傷痕不單純，週二（4日）正式下令開棺驗屍，要釐清她是否生前曾遭人勒斃。

死因報告遭質疑 檢方下令開棺驗「頸部骨折」

根據《每日星報》報導，31歲的芭芭拉去年11月2日猝逝於巴西聖保羅（São Paulo）。最初的調查報告指出，她是因吸食古柯鹼導致心臟病發意外身亡，但這項說法隨即遭到檢方質疑。

檢方指出，芭芭拉頸部的傷口特徵與「機械性窒息」高度吻合，懷疑死因另有隱情，因此向法院申請強制開棺。

當局此次重新檢驗的重點，在於透過頸部X光確認是否有骨折痕跡，並採集指甲縫內的DNA樣本，判斷她生前是否曾與人發生爭執、甚至嘗試進行防衛性反擊。

儘管遺體腐敗程度可能增加鑑定難度，但最終報告預計於3月初出爐。

陳屍公設律師家 「僅穿內衣」滿身傷痕

回顧案發當時，芭芭拉被發現陳屍在公設律師德維托（Renato De Vitto）的家中。警方到場時發現她全身僅穿著內衣，且臉部與身體皆有明顯傷痕。

德維托供稱，當天是他聘請芭芭拉來當伴遊，兩人在吸食古柯鹼後，芭芭拉陷入沉睡就此失去意識。德維托表示，他在醫護人員趕到現場前，曾對芭芭拉進行了長達9分鐘的心肺復甦術，但最後仍回天乏術。

雖然最初警方認定其傷勢與受攻擊無關，但因當時現場還有另外兩名友人在場，目前檢方與家屬律師均強烈要求將這兩名證人轉列為調查對象。

斥資170萬整形27次 曾拍漢堡王廣告走紅

芭芭拉生前在社群上擁有數十萬粉絲，更自封為「非人類娃娃」。為了追求心目中的完美容貌，她多年來斥資超過30萬巴西雷亞爾（約新台幣170萬元），進行至少27次手術，包含頸部抽脂、隆乳、豐臀，甚至為了打造完美的翹鼻外型，前後動了5次隆鼻手術。

擁有高知名度的她，不僅經常上電視節目分享整形心得，更曾於2024年參與漢堡王（Burger King）的廣告拍攝。如今這位極具爭議的「真人芭比」在身亡兩個月後被重新掘出，命案背後的真相仍有待法醫鑑定釐清。