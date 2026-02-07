為討債！2廂型車「夾殺」自小客擄走1家3口　警1小時救人逮9匪

▲因債務糾紛，鄭姓男子帶領8嫌當街堵被害人。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

47歲鄭姓男子與49歲張姓男子有債務糾紛，鄭認為張躲起來不還債，夥同另外8名嫌犯前往討債，趁張男外出駕駛自小客車時，鄭男等9嫌分乘2輛廂型車將張男當街攔停，並將張男與車上妻子及女兒等3人強押上車。警方獲報立即依行車動線兵分多路展開攔截圍捕，先於平鎮區育達路攔獲涉案之廂型車，救出張妻及女兒；再於平鎮區一處民宅救出張男，1小時內救出所有人質。

▲▼並將被害人一家3口強押上車載走。（圖／民眾供）

中壢警分局於2日14時許接獲報案，因債務糾紛於桃園市中壢區中園路發生當街押人案，鄭嫌認為被害人張男避不還債，遂夥同另外8嫌前往討債，於張男外出駕駛自小客車時，鄭男等9嫌分乘2輛廂型車將張男攔停，將張男與其妻及女兒等3人強押上車。

警方立即啟動應變機制，立即依行車動線兵分多路展開攔截圍捕，先於平鎮區育達路一帶成功攔獲涉案之廂型車，即時救出張妻及其女兒。經張妻向警方表示，其丈夫張男遭另一輛廂型車人員帶往平鎮區忠孝路一處民宅限制行動，警方掌握地點後，立即前往該民宅，於14時50分許當場查獲鄭男等人，並順利救出被害人張男。全案警詢後，將涉案人等依妨害自由、傷害等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

中壢警分局長林鼎泰強調，對於任何以暴力或不法手段處理糾紛之行為，警方均將依法從嚴究辦，並持續強化即時應變與團隊合作機制，全力保障民眾人身安全與社會秩序。