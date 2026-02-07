鄭明典曝極冷空氣「雲街來了」　氣溫將明顯降一波

▲代表極冷空氣前緣的雲街抵達時，還會有一波明顯降溫。（圖／鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

今天(7日)寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷。前氣象局長鄭明典分享夜間「雲街」的衛星雲圖，他指出，雲街代表極冷空氣的前緣，等雲街到達，氣溫還會明顯的降一波。

鄭明典今日上午在臉書分享夜間衛星雲圖，他指出，夜間影像仍然可以辨識雲街，雲街代表極冷空氣的前緣，等雲街到達，氣溫還會明顯的降一波。鄭明典也說明，雲圖中的紅色代表液態水含量高的低雲或霧，白灰色則是冰晶為主的中高雲。

氣象署表示，今天寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；明天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷。

溫度方面，今天北部及宜蘭清晨約16至18度，越晚越冷，其他地區高溫也會下降，中部、台南及花東高溫約20至23度，高屏約27度，預計到了晚上，台南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15至16度。

若溫度與水氣條件配合，今晚起南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。

此外，今天基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，晚間南部地區亦有零星短暫雨。

周日桃園以北、東半部地區及恆春半島、西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨南部地區亦有零星短暫雨；下周一各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。