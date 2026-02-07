　
老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！　第一名貴人自動上門

▲農曆新年走春景點,萬華龍山寺,兔年安太歲,點燈祈福,艋舺龍山寺,國定古蹟。（圖／記者謝婷婷攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

人生路上難免遇到難關，但有些人似乎天生受幸運之神眷顧，不論遭遇多大困難，總能逢凶化吉、順利度過。近日《搜狐網》運勢專欄，點名了3大生肖，似乎生來有老天爺罩著，在生活中不乏貴人相伴，即便偶有低谷，也因善良與勤勉積下厚實福德，總有人不吝伸手援助，財運、健康與情感層面，遇到難題也總屢獲轉機，自帶錦鯉體質。

生肖豬：心善福厚　人品利息自動上門

屬豬的朋友雖然常自嘲太老實，但正是這份不計較、心地純良，為自己攢下了厚實福報。 專家指出，屬豬者這輩子基本不會真窮，哪怕一時手頭緊，也常有意外之財如紅包、兼職或補貼入袋。 健康方面也因心態好、情緒穩定而擁有極佳免疫力。 這種由平時人品累積而來的「人品利息」，讓老天爺自然護其周全，到哪都有貴人主動幫忙。

生肖雞：勤勉踏實　福氣藏在細節裡

屬雞的人事必躬親、認真負責，雖然生活忙碌，卻是實至名歸的「福氣收割機」。 他們的財運屬於細水長流型，獎金、補貼與副業收入從不斷檔，且因抗風險能力強，資產會越滾越厚。 健康上因作息規律、重視體檢，大病不沾身。 最關鍵的是，其靠譜的特質深得領導與客戶信賴，這種「被需要感」便是最穩固的福氣，讓老天爺默默為其鋪路。

生肖狗：忠誠重義　福報從不缺席

屬狗的朋友對人掏心掏肺，雖然看似吃虧，但善良都被老天記在心裡。 這輩子或許不會大富大貴，但絕不會陷入絕境，關鍵時刻總有朋友與家人伸手援助。 職場上，忠誠穩定的性格使其在關鍵崗位始終有一席之地。 身體方面恢復力超強，只要維持不熬夜、不酗酒的優良習慣，自然百病不侵。 老天給予的福分是安穩與踏實，真正做到「窮不了、病不起」。

最後，運勢專欄總結，這三大生肖之所以能屢獲轉機，並非單純運氣好，而是長期積累的善良與努力使然。老天爺給予的福氣往往體現於平安與有人疼愛，這才是最難能可貴的體質。

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

生肖福氣財運健康貴人

