藍營控政策騙票卻翻車道歉　蘇巧慧籲理性討論：一起為新北努力

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日公布六大福利政見，藍營批判是用「空頭支票」騙取選票，但列舉的六大政策卻有兩項搞錯，其中一項更是新北市長侯友宜選總統時提出的政見。隨後也為烏龍指控道歉。對此，蘇巧慧今（7日）受訪時表示，不知道他是從哪裡看來的政見，不過既然他已經向大眾道歉了，只要大家在討論政見的時候，都可以基於事實跟理性彼此辯論、討論，未來就是繼續一起為新北努力。

國民黨汐止、金山、萬里市議員參選人蕭敬嚴質疑，在完全不說明經費來源、無視新北市財政現況的情況下強開支票，是將市民當成提款機，試圖用「空頭支票」騙取選票。蕭指出，「蘇巧慧主張全面補助65歲以上長者健保費」，一年所需預算就高達約74億3,400萬元。「至於0至6歲每月加碼2,000元育兒補貼」，依新北市幼童約20萬人估計，這項政見一年將支出48億元。

然而蕭敬嚴列舉的兩項政策都並非蘇巧慧提出，前項為新北市長侯友宜競選政見、後項來源不明。烏龍指控引發討論。蕭敬嚴隨後坦言，原評論內容錯誤均已修正，因同仁疏失造成蘇巧慧競辦困擾已透過管道表達歉意，未來仍會持續針對各黨新北市長候選人的政見反映市民心聲。

對此，蘇巧慧今受訪時表示，不知道他是從哪裡看來的政見，不過既然他已經向大眾道歉了，那我們認為只要大家在討論政見的時候，都可以基於事實跟理性彼此辯論、討論，未來我們就是繼續一起為新北努力。

掃街部分，蘇巧慧回應，年前的市場是特別的多人，現在就是一步一腳印，在新北的每一個區域盡量的能夠拜訪鄉親，讓鄉親看到不只是市長候選人蘇巧慧本人，還有我們在地最好的新北議員們，像是今天的鄭宇恩議員，還有游明諺議員參選人，會緊握每一雙手，讓大家看到誠意，繼續一起努力，爭取市民認同。

蘇巧慧表示，這幾天都陸續的提出政見，對方當然也有政見的提出，做為候選人，能夠彼此用政見爭取市民認同，取代負面的謾罵攻擊，其實是新北市民的福氣。她認為，首長就是要照顧新北的每個家庭，所以從「免費營養午餐」到「減輕醫療負擔」，從「幫長輩換假牙」到「提升敬老卡」，這一些措施就是希望能夠照顧長輩、孩子，同時減輕三明治族群父母的壓力，讓大家覺得政府是大家的靠山，不會孤軍奮戰。

而民眾黨主席黃國昌也有提出都更政見，但被質疑是新北市府正在執行的。蘇巧慧回應，大家能夠互相提出這些政見，來爭取市民的認同都是好事，那大家在提出的同時就可以看得出來，我們的政見就是比對了中央和地方的政策，經過仔細的試算、比對資料之後，才負責任地提出的，希望每一位候選人在提出政見的時候，都能夠基於對新北市政的了解，並且負責任地提出自己的想法。