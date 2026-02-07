　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營控政策騙票卻翻車道歉　蘇巧慧籲理性討論：一起為新北努力

▲▼綠委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日公布六大福利政見，藍營批判是用「空頭支票」騙取選票，但列舉的六大政策卻有兩項搞錯，其中一項更是新北市長侯友宜選總統時提出的政見。隨後也為烏龍指控道歉。對此，蘇巧慧今（7日）受訪時表示，不知道他是從哪裡看來的政見，不過既然他已經向大眾道歉了，只要大家在討論政見的時候，都可以基於事實跟理性彼此辯論、討論，未來就是繼續一起為新北努力。

國民黨汐止、金山、萬里市議員參選人蕭敬嚴質疑，在完全不說明經費來源、無視新北市財政現況的情況下強開支票，是將市民當成提款機，試圖用「空頭支票」騙取選票。蕭指出，「蘇巧慧主張全面補助65歲以上長者健保費」，一年所需預算就高達約74億3,400萬元。「至於0至6歲每月加碼2,000元育兒補貼」，依新北市幼童約20萬人估計，這項政見一年將支出48億元。

然而蕭敬嚴列舉的兩項政策都並非蘇巧慧提出，前項為新北市長侯友宜競選政見、後項來源不明。烏龍指控引發討論。蕭敬嚴隨後坦言，原評論內容錯誤均已修正，因同仁疏失造成蘇巧慧競辦困擾已透過管道表達歉意，未來仍會持續針對各黨新北市長候選人的政見反映市民心聲。

對此，蘇巧慧今受訪時表示，不知道他是從哪裡看來的政見，不過既然他已經向大眾道歉了，那我們認為只要大家在討論政見的時候，都可以基於事實跟理性彼此辯論、討論，未來我們就是繼續一起為新北努力。

掃街部分，蘇巧慧回應，年前的市場是特別的多人，現在就是一步一腳印，在新北的每一個區域盡量的能夠拜訪鄉親，讓鄉親看到不只是市長候選人蘇巧慧本人，還有我們在地最好的新北議員們，像是今天的鄭宇恩議員，還有游明諺議員參選人，會緊握每一雙手，讓大家看到誠意，繼續一起努力，爭取市民認同。

蘇巧慧表示，這幾天都陸續的提出政見，對方當然也有政見的提出，做為候選人，能夠彼此用政見爭取市民認同，取代負面的謾罵攻擊，其實是新北市民的福氣。她認為，首長就是要照顧新北的每個家庭，所以從「免費營養午餐」到「減輕醫療負擔」，從「幫長輩換假牙」到「提升敬老卡」，這一些措施就是希望能夠照顧長輩、孩子，同時減輕三明治族群父母的壓力，讓大家覺得政府是大家的靠山，不會孤軍奮戰。

而民眾黨主席黃國昌也有提出都更政見，但被質疑是新北市府正在執行的。蘇巧慧回應，大家能夠互相提出這些政見，來爭取市民的認同都是好事，那大家在提出的同時就可以看得出來，我們的政見就是比對了中央和地方的政策，經過仔細的試算、比對資料之後，才負責任地提出的，希望每一位候選人在提出政見的時候，都能夠基於對新北市政的了解，並且負責任地提出自己的想法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
HBL場邊爆「情侶埋胸」激戰　15秒片瘋傳
《豆腐媽媽》替身勞保、災保全無！　勞動部開罰
國小3姊妹遭獸父凌虐性侵175次　重判663年
「警界彭于晏」正面曝！　幫正妹躲罰單、進房暢聊慘了
快訊／越晚越凍！　8縣市非常冷寒
知名「真人芭比」命案逆轉！　檢方下令開棺驗屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

酸黃國昌「建商女婿」提都更政策　卓冠廷：市政大外行很好笑

美議員對藍白擋國防預算「深感失望」　藍發5聲明：勿被民進黨誤導

疾呼「台灣之盾」保護中華民國　管碧玲酸李貞秀：簡單的道理應該懂

藍營控政策騙票卻翻車道歉　蘇巧慧籲理性討論：一起為新北努力

子弟兵周曉芸初選落敗　黃國昌坦言：有一些驚訝

林宅血案「沒那麼恐怖」？　沈伯洋嘆：對苦難的敬畏付之闕如

年前大風吹！高雄市政府人事異動　9區10人調整今生效

北市松信議員戰再添一人！許原榮宣布參選　韓國瑜大讚：團隊寶藏

ET民調／台中公立國中小免費營養午餐上路！市民支持度逾八成五　71,3%滿意盧秀燕表現

美跨黨派議員聲明對藍白「深感失望」　籲提升防衛韌性而非陪中共作秀

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

酸黃國昌「建商女婿」提都更政策　卓冠廷：市政大外行很好笑

美議員對藍白擋國防預算「深感失望」　藍發5聲明：勿被民進黨誤導

疾呼「台灣之盾」保護中華民國　管碧玲酸李貞秀：簡單的道理應該懂

藍營控政策騙票卻翻車道歉　蘇巧慧籲理性討論：一起為新北努力

子弟兵周曉芸初選落敗　黃國昌坦言：有一些驚訝

林宅血案「沒那麼恐怖」？　沈伯洋嘆：對苦難的敬畏付之闕如

年前大風吹！高雄市政府人事異動　9區10人調整今生效

北市松信議員戰再添一人！許原榮宣布參選　韓國瑜大讚：團隊寶藏

ET民調／台中公立國中小免費營養午餐上路！市民支持度逾八成五　71,3%滿意盧秀燕表現

美跨黨派議員聲明對藍白「深感失望」　籲提升防衛韌性而非陪中共作秀

剛奪葛萊美獎！《獵魔女團》的她要結婚了　下跪求婚浪漫現場曝光

人瑞娶看護閃婚！律師一看「證人身分」...曝唯一解法

屏東男戒指卡住求助消防隊　想送紅包被婉拒

純情兵遇愛情陷阱被騙7萬　嬌喘誘拍自慰片「老婆」竟是男的

陸乘客「坐飛機前量體重」　國航證實僅「定期」採樣保密不記名

2026馬年限定精品香氛＋保養指南　把好運噴上身、養進肌膚裡

《豆腐媽媽》替身勞保、災保全無！　勞動部開罰

屏東瑪家鄉啟動國際慢城認證申請　邁向原鄉慢活觀光新里程

屏東里港警強力取締改裝噪音車　46飆仔狂拉音浪這下慘了

華爾街科技巨頭砸7000億美元資本支出　一文看投資人的擔憂

【看護變女主人】8億人瑞4兒子現身！　控看護：拿很多房、錢

政治熱門新聞

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

立陶宛議員：台灣代表處沒有要更名

國民黨台中市長民調「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

三鶯線通車倒數！新北捷運招募99人才　月薪上看6.2萬

塑化劑超標428倍！中國電商Shein商品抽檢2/3不合格　監院要查了

美跨黨派議員聲明對藍白「深感失望」　籲批准安全投資而非陪中共作秀

陳宗彥腦溢血二度手術　賴清德今私下探視

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

蕭美琴低調逛書展　笑稱還好僅1人認出

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

對決劉建國！張嘉郡獲國民黨雲林縣黨部提名　3月中常會拍板

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

AIT半個月訪盧秀燕3次！　盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生了

卓榮泰不副署眷改條例　賴清德最新回應曝光

更多熱門

相關新聞

子弟兵周曉芸初選落敗　黃國昌坦言：有一些驚訝

子弟兵周曉芸初選落敗　黃國昌坦言：有一些驚訝

2026年九合一選舉腳步接近，朝野各黨陸續進行黨內議員初選、徵召提名作業。民眾黨在新北三蘆選區協調未果進入民調程序，但被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，竟然意外輸給對手陳彥廷，對此，黃國昌今（7日）坦言有些驚訝，目前正由外部專家進行複查處理，有任何的結果都會提到選決會，一切按照制度走。

美跨黨派議員聲明對藍白「深感失望」　籲批准安全投資而非陪中共作秀

美跨黨派議員聲明對藍白「深感失望」　籲批准安全投資而非陪中共作秀

對內動員、對外失語　台灣的話術行銷策略

對內動員、對外失語　台灣的話術行銷策略

國民黨台中市長民調「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

國民黨台中市長民調「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

新北運動中心場館全面升級　侯友宜邀春節運動迎新年

新北運動中心場館全面升級　侯友宜邀春節運動迎新年

關鍵字：

蘇巧慧新北市福利政見侯友宜理性辯論黃國昌國民黨民進黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

國際名模「陳屍家中」得年21歲

警替女免罰單　事後一起進房5小時

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面