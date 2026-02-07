　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

春節9天年假國1埔鹽系統連5天「分時段封閉」　替代道路線一次看

▲▼國1埔鹽系統南北向入口封閉改道路線圖。（圖／警方提供）

▲國1埔鹽系統南向入口封閉改道路線圖。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今年春節連續假期長達9天，預期將有大量返鄉及旅遊車潮。為了讓大家行車更順暢，彰化縣警察局提前公布完整的交通疏導與管制措施，其中國道1號的「埔鹽系統交流道」將自大年初一至大年初五實施分時段封閉，呼籲用路人務必提前規劃替代路線，以免耽誤寶貴的假期時間，警方將運用全縣12,709組路口監視器監控車流。

警方表示，本次重點管制針對易壅塞的國1埔鹽系統交流道，將實施定向封閉，南下封閉時段：2月17、18、19日（初一至初三）的清晨5點至中午12點，封閉南下匝道。北上封閉時段：2月19、20、21日（初三至初五）的中午12點至晚間12點，封閉北上匝道。

建議台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。若是自台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→中央路→國道1號彰化交流道。

▲▼國1埔鹽系統南北向入口封閉改道路線圖。（圖／警方提供）

▲▼國1埔鹽系統北向入口封閉改道路線圖。（圖／警方提供）

此外，2月19日及20日下午1點至晚間6點，國道1號北斗、員林、彰化交流道，以及國道3號快官、和美交流道，將實施北上匝道高乘載管制，僅允許3人以上小客車及特定車輛進入。建議用路人可多利用台61線西濱快速公路作為替代道路，若台61線壅塞，也可改走台17線。

針對彰化縣內鹿港古蹟區、花在彰化-溪州公園、八卦山大佛風景區（月影燈季）三大熱門景點，警方也規劃了疏運措施，交通管制中心將運用全縣12,709組路口監視器的路口監視器，即時監看各重要路段車流，並整合Google路況資訊，機動調派警力進行疏導與管制。

請用路人遵守交通規則，並配合現場員警指揮，共同維護行車安全與順暢，快樂出遊、平安回家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國跨黨派議員聯合聲明　對藍白「深感失望」
員工年關難過！檜意森活村欠資遣費逾300萬　調解破局
高雄男突倒臥交流道匝道口　慘被3車輾斃
塑化劑超標428倍！Shein商品抽檢「2/3不合格」監院要
三鶯線通車倒數！新北捷運招募99人才　月薪上看6.2萬
11年Mazda休旅「確認停產」！　全新入門新車接棒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逆向逼車挨罰2萬4+吊扣牌照！孕妻辯「我宮縮」　法官狠打臉

為討債！2廂型車「夾殺」自小客擄走1家3口　警1小時救人逮9匪

台東鐵皮屋凌晨惡火「疑電暖器起火」　50歲身障男燒成焦屍

快訊／國3大甲路段大貨車追撞！飼料袋灑滿路面　後方回堵

獨居男突倒臥交流道匝道口「慘被3車輾斃」　弟聞訊反應曝

春節9天年假國1埔鹽系統連5天「分時段封閉」　替代道路線一次看

南投民宅倉庫凌晨大火　屋主嗆傷躲冷氣室外機上獲救

被控趁醉下手！還傳訊騷擾女同事「補一下」　前校長被懲戒

驚悚23秒！男突倒臥高雄交流道匝道口　遭3車輾斃

中國媽媽看「8億人瑞閃婚看護」：台灣人挺純樸

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

逆向逼車挨罰2萬4+吊扣牌照！孕妻辯「我宮縮」　法官狠打臉

為討債！2廂型車「夾殺」自小客擄走1家3口　警1小時救人逮9匪

台東鐵皮屋凌晨惡火「疑電暖器起火」　50歲身障男燒成焦屍

快訊／國3大甲路段大貨車追撞！飼料袋灑滿路面　後方回堵

獨居男突倒臥交流道匝道口「慘被3車輾斃」　弟聞訊反應曝

春節9天年假國1埔鹽系統連5天「分時段封閉」　替代道路線一次看

南投民宅倉庫凌晨大火　屋主嗆傷躲冷氣室外機上獲救

被控趁醉下手！還傳訊騷擾女同事「補一下」　前校長被懲戒

驚悚23秒！男突倒臥高雄交流道匝道口　遭3車輾斃

中國媽媽看「8億人瑞閃婚看護」：台灣人挺純樸

逆向逼車挨罰2萬4+吊扣牌照！孕妻辯「我宮縮」　法官狠打臉

道奇投手教練期待2026「完整版」大谷翔平　傷後二刀流再進化

年前大風吹！高雄市政府人事異動　9區10人調整今生效

美股道瓊飆破50000點！　外媒曝背後意義「市場追逐抗AI股票」

曾馨瑩、蔡依珊貴婦趴！5萬CHANEL帽低調奢華…徐若瑄、林心如全到

為討債！2廂型車「夾殺」自小客擄走1家3口　警1小時救人逮9匪

WBC中華隊投手有驚喜！　球評點名1人潛力非常大

LOPIA想衝新竹展店卻卡關！總經理曝「1難點」：一直找不到

Potato Corner高雄首店2/12開幕　漢神巨蛋購物廣場公布排隊規則

買春沒錢付！31歲日男爽完「勒斃17歲應召妹」　判22年

【爭愛現場】女兒吃醋抱走小孩　結果下一秒就被趕走XD

社會熱門新聞

警替女免罰單　事後一起進房5小時

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

男突倒臥交流道匝道口　遭3車輾斃

國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償敗訴

8億人瑞結婚證婚人非親友！一人是看護兒

家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中壢家具廠大火　出動百名消防救援

中國媽媽看「8億人瑞閃婚看護」：台灣人挺純樸

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

獨／北市警把M-Police當Google狂查個資

更多熱門

相關新聞

員林恐怖落差奪命　斥資4656萬整修

員林恐怖落差奪命　斥資4656萬整修

員林市石笱排水堤岸道路因為橋樑銜接處落差極大，屢傳交通事故，被用路人冠上「雲霄飛車路」，終於啟動全面改造！今（2月6日）上午舉辦「石笱排水堤岸道路（賜福橋至五汴橋段）改善工程」開工動土典禮，將斥資4656萬整修，預計今年6月完工啟用。

沙子宸入選經典賽　彰化鄉親直呼驕傲單

沙子宸入選經典賽　彰化鄉親直呼驕傲單

惡保母打臉彈額頭　可憐2歲童滿臉黑青

惡保母打臉彈額頭　可憐2歲童滿臉黑青

性侵女網友　噁男辯：有等30秒她沒反抗

性侵女網友　噁男辯：有等30秒她沒反抗

彰化警防搶演練超逼真　尖叫聲嚇壞民眾

彰化警防搶演練超逼真　尖叫聲嚇壞民眾

關鍵字：

替代道路埔鹽系統國1彰化鹿港八卦山

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

國際名模「陳屍家中」得年21歲

警替女免罰單　事後一起進房5小時

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面