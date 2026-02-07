春節9天年假國1埔鹽系統連5天「分時段封閉」　替代道路線一次看

▲國1埔鹽系統南向入口封閉改道路線圖。（圖／警方提供）



記者唐詠絮／彰化報導

今年春節連續假期長達9天，預期將有大量返鄉及旅遊車潮。為了讓大家行車更順暢，彰化縣警察局提前公布完整的交通疏導與管制措施，其中國道1號的「埔鹽系統交流道」將自大年初一至大年初五實施分時段封閉，呼籲用路人務必提前規劃替代路線，以免耽誤寶貴的假期時間，警方將運用全縣12,709組路口監視器監控車流。

警方表示，本次重點管制針對易壅塞的國1埔鹽系統交流道，將實施定向封閉，南下封閉時段：2月17、18、19日（初一至初三）的清晨5點至中午12點，封閉南下匝道。北上封閉時段：2月19、20、21日（初三至初五）的中午12點至晚間12點，封閉北上匝道。

建議台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。若是自台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→中央路→國道1號彰化交流道。

▲▼國1埔鹽系統北向入口封閉改道路線圖。（圖／警方提供）

此外，2月19日及20日下午1點至晚間6點，國道1號北斗、員林、彰化交流道，以及國道3號快官、和美交流道，將實施北上匝道高乘載管制，僅允許3人以上小客車及特定車輛進入。建議用路人可多利用台61線西濱快速公路作為替代道路，若台61線壅塞，也可改走台17線。

針對彰化縣內鹿港古蹟區、花在彰化-溪州公園、八卦山大佛風景區（月影燈季）三大熱門景點，警方也規劃了疏運措施，交通管制中心將運用全縣12,709組路口監視器的路口監視器，即時監看各重要路段車流，並整合Google路況資訊，機動調派警力進行疏導與管制。

請用路人遵守交通規則，並配合現場員警指揮，共同維護行車安全與順暢，快樂出遊、平安回家。