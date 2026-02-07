　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸駐挪威使館駁斥「中國威脅論」　批評3大國安機構充滿臆測想像

▲▼ 五星旗,中國國旗,大陸國旗,國旗。（圖／路透社）

▲挪威三國安機構發布年度威脅報告 ，陸使館：充滿臆測想像與中挪關係發展背道而馳。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸駐挪威大使館針對挪威三大安全與情報機構近期發布的多份年度威脅評估報告，於2月7日發表嚴正聲明。大陸駐挪威使館指出，相關報告內容基於虛構想像，刻意營造「中國威脅」敘事，不僅與事實嚴重不符，更干擾了中挪關係的健康發展。中方對此表達強烈不滿與堅決反對，呼籲挪威相關機構認清時代潮流，停止破壞兩國合作的行為。

大陸駐挪威使館在聲明中首先點名挪威三大安全與情報機構，挪威警察安全局（PST）、國家情報局（NIS）、國家安全局（NSM）發佈的多份年度威脅評估報告，再次基於臆測想象虛構所謂『中國威脅』敘事，充滿陳詞濫調，不值一駁。

使館聲明指出，「有關涉華內容與實際情況嚴重不符，同中挪關係發展大勢背道而馳，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

使館聲明表示，中國一貫堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護國際公平正義，尊重各國主權和領土完整，以維護世界和平發展為己任，從不謀求“勢力範圍”，從未以挪威為“目標”。

使館強調，有關事實清楚，國際社會有目共睹。面對百年變局和霸凌霸道，各國本應攜手合作、共迎挑戰，但遺憾的是，挪個別機構卻頑固堅持錯誤立場，以有色眼鏡看待中國，打著「安全」的旗號蠱惑人心，煽動對立，破壞兩國合作。「這種做法罔顧是非，很不專業，損害的是挪自身利益。」

目前，中國大陸駐挪威使館已透過正式管道表達嚴正立場。使館以已知事實作結，重申中方維護自身權益的決心，並將持續關注挪威官方對於此項聲明的回應。

回顧中國大陸與挪威曾在2010年因劉曉波獲和平獎事件經歷外交低迷期，直到2016年底才恢復關係正常化。近年兩國在綠能、漁業及極地事務上有密切合作，但安全疑慮仍是雙邊關係的敏感帶，這起事件標誌著中挪兩國在國安評估與政治互信上仍存在顯著分歧，

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國跨黨派議員聯合聲明　對藍白「深感失望」
員工年關難過！檜意森活村欠資遣費逾300萬　調解破局
高雄男突倒臥交流道匝道口　慘被3車輾斃
塑化劑超標428倍！Shein商品抽檢「2/3不合格」監院要
三鶯線通車倒數！新北捷運招募99人才　月薪上看6.2萬
11年Mazda休旅「確認停產」！　全新入門新車接棒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

部分日系電視品牌「6成中資化」　日媒：中資背景企業佔據半壁江山

陸駐挪威使館駁斥「中國威脅論」　批評3大國安機構充滿臆測想像

汽車飛機二合一！　陸首款航天造電動垂直起降飛行器首飛

川普公開力挺高市贏得眾院大選　陸外交部：涉日內政不評論

爬山摔倒發現「蟲草」　陸男狂摘400根：可賣上萬元

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max　回家一拆是兩塊磁磚

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

黎智英案下週一判刑　三罪成立最高可處終身監禁

伊朗正與中俄磋商？　陸外交部：一直與各方保持溝通

希望立陶宛盡早糾正涉台錯誤　陸外交部：中方溝通大門始終敞開

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

部分日系電視品牌「6成中資化」　日媒：中資背景企業佔據半壁江山

陸駐挪威使館駁斥「中國威脅論」　批評3大國安機構充滿臆測想像

汽車飛機二合一！　陸首款航天造電動垂直起降飛行器首飛

川普公開力挺高市贏得眾院大選　陸外交部：涉日內政不評論

爬山摔倒發現「蟲草」　陸男狂摘400根：可賣上萬元

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max　回家一拆是兩塊磁磚

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

黎智英案下週一判刑　三罪成立最高可處終身監禁

伊朗正與中俄磋商？　陸外交部：一直與各方保持溝通

希望立陶宛盡早糾正涉台錯誤　陸外交部：中方溝通大門始終敞開

逆向逼車挨罰2萬4+吊扣牌照！孕妻辯「我宮縮」　法官狠打臉

道奇投手教練期待2026「完整版」大谷翔平　傷後二刀流再進化

年前大風吹！高雄市政府人事異動　9區10人調整今生效

美股道瓊飆破50000點！　外媒曝背後意義「市場追逐抗AI股票」

曾馨瑩、蔡依珊貴婦趴！5萬CHANEL帽低調奢華…徐若瑄、林心如全到

為討債！2廂型車「夾殺」自小客擄走1家3口　警1小時救人逮9匪

WBC中華隊投手有驚喜！　球評點名1人潛力非常大

LOPIA想衝新竹展店卻卡關！總經理曝「1難點」：一直找不到

Potato Corner高雄首店2/12開幕　漢神巨蛋購物廣場公布排隊規則

買春沒錢付！31歲日男爽完「勒斃17歲應召妹」　判22年

POV：當我化妝到一半 剛好播到喜歡的歌

大陸熱門新聞

拆光「黃金地磚」　澳門酒店大賺3.5億元

他住40樓受夠「每日下樓花20分鐘」虧本賣房

陸量子科技研究獲重大突破　「量子網路」走向現實可能

詐騙集團首腦死刑前懺悔：我現在痛恨詐騙

摔倒發現蟲草　陸男狂摘400根：可賣上萬元

陸男子年會抽中iPhone17 Pro Max 回家一拆是兩塊磁磚

陸青年改抱「新三金」投資術圈粉2100萬人

汽車飛機二合一！　陸首款航天造電動垂直起降飛行器首飛

男子花410萬買彩券全摃龜…怒告彩券行

陸外交部回應川普力挺高市贏得眾院大選

陸官方直指挪威3國安機構「想像」中國威脅論

陸景區豪擲巨額年終獎金 員工曝敬業程度：早出晚歸全年無休

希望立陶宛盡早糾正錯誤　陸外交部

部分日系電視品牌「6成中資化」　

更多熱門

相關新聞

李貞秀稱「中華民國人=中國人」　黃光芹轟：國軍也是中國軍？

李貞秀稱「中華民國人=中國人」　黃光芹轟：國軍也是中國軍？

民眾黨新科立委李貞秀因具有中國籍身分，遭到輿論熱議，而李貞秀日前還在記者會中表示，中華民國國民也是中國人。對此，媒體人黃光芹砲轟，照此邏輯，中國解放軍和中華民國國軍，難道也都是中國軍？她強調，民眾黨首開先例，讓李貞秀堂而皇之地進到立法院，卻指控他人歧視、搞文革，要小心別把信用卡刷爆了。

賴清德定義大陸為「外國」　顏擇雅：李貞秀爭議因此而起

賴清德定義大陸為「外國」　顏擇雅：李貞秀爭議因此而起

別了虛偽的西方！當赤裸交易取代普世價值　全球惡夢才剛開始

別了虛偽的西方！當赤裸交易取代普世價值　全球惡夢才剛開始

先普丁後川普！北京試圖掌握「天下三分」主導權　台灣再成焦點？

先普丁後川普！北京試圖掌握「天下三分」主導權　台灣再成焦點？

林濁水：民進黨何不肯定李貞秀　並修法歸化程序宣誓唯一效忠台灣

林濁水：民進黨何不肯定李貞秀　並修法歸化程序宣誓唯一效忠台灣

關鍵字：

中國挪威安全報告外交關係威脅評估

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

國際名模「陳屍家中」得年21歲

警替女免罰單　事後一起進房5小時

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面