陸駐挪威使館駁斥「中國威脅論」　批評3大國安機構充滿臆測想像

▲挪威三國安機構發布年度威脅報告 ，陸使館：充滿臆測想像與中挪關係發展背道而馳。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸駐挪威大使館針對挪威三大安全與情報機構近期發布的多份年度威脅評估報告，於2月7日發表嚴正聲明。大陸駐挪威使館指出，相關報告內容基於虛構想像，刻意營造「中國威脅」敘事，不僅與事實嚴重不符，更干擾了中挪關係的健康發展。中方對此表達強烈不滿與堅決反對，呼籲挪威相關機構認清時代潮流，停止破壞兩國合作的行為。

大陸駐挪威使館在聲明中首先點名挪威三大安全與情報機構，挪威警察安全局（PST）、國家情報局（NIS）、國家安全局（NSM）發佈的多份年度威脅評估報告，再次基於臆測想象虛構所謂『中國威脅』敘事，充滿陳詞濫調，不值一駁。

使館聲明指出，「有關涉華內容與實際情況嚴重不符，同中挪關係發展大勢背道而馳，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

使館聲明表示，中國一貫堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護國際公平正義，尊重各國主權和領土完整，以維護世界和平發展為己任，從不謀求“勢力範圍”，從未以挪威為“目標”。

使館強調，有關事實清楚，國際社會有目共睹。面對百年變局和霸凌霸道，各國本應攜手合作、共迎挑戰，但遺憾的是，挪個別機構卻頑固堅持錯誤立場，以有色眼鏡看待中國，打著「安全」的旗號蠱惑人心，煽動對立，破壞兩國合作。「這種做法罔顧是非，很不專業，損害的是挪自身利益。」

目前，中國大陸駐挪威使館已透過正式管道表達嚴正立場。使館以已知事實作結，重申中方維護自身權益的決心，並將持續關注挪威官方對於此項聲明的回應。

回顧中國大陸與挪威曾在2010年因劉曉波獲和平獎事件經歷外交低迷期，直到2016年底才恢復關係正常化。近年兩國在綠能、漁業及極地事務上有密切合作，但安全疑慮仍是雙邊關係的敏感帶，這起事件標誌著中挪兩國在國安評估與政治互信上仍存在顯著分歧，