艾普斯坦神祕名單曝！　美海軍部長也曾搭「淫魔私人飛機」

▲美國海軍部長費蘭（John Phelan）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國近來公開的數百萬份已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件中，驚見現任海軍部長費蘭（John Phelan）也名列其中。資料指出，他曾在2006年搭乘艾普斯坦名下的波音727私人飛機，從倫敦飛往紐約，消息一出立即引發輿論關注。

神祕名單曝光 海軍部長2006年曾與「淫魔」同機

根據CNN報導，這份由美國眾議院監督委員會流出的飛行艙單顯示，2006年3月3日下午，費蘭與其他 12 名乘客一同出現在該班機上。

名單中除了艾普斯坦本人，還包括疑似法國模特兒經紀人布魯內爾（Jean-Luc Brunel）；布魯內爾是艾普斯坦的親信，2022年在獄中身亡時，正因涉嫌性侵與強姦未成年人面臨指控。

報導指出，名單中還有6名乘客的身分遭到刪節塗黑。

友人代喊冤：是被「他」邀請上機 全程零互動

針對這項爭議，費蘭透過海軍發言人拒絕發表評論。不過，費蘭的一位密友出面證實，費蘭當時確實在那架飛機上，但強調那是他「唯一一次」與艾普斯坦接觸。

友人表示，費蘭當時是受已故貝爾斯登（Bear Stearns）執行長凱恩（Jimmy Cayne）之邀搭機，直到抵達現場才知道要搭乘的是艾普斯坦的飛機。

友人透露，飛行過程中艾普斯坦曾試圖向在座的金融圈人士推銷一個稅務構想，但費蘭全程「完全沒興趣」，落地後兩人也再無往來。目前並無證據顯示，費蘭當時知悉艾普斯坦或其同夥的任何不法行為。

川普力挺的「美國優先」悍將 背景雄厚受矚目

費蘭在商界表現卓越，曾是私人投資公司Rugger Management LLC的創辦人，他在2025年3月接任海軍部長。他與妻子長期支持共和黨，曾為川普（Donald Trump）募集數百萬美元競選經費，更在2024年主辦過高額募款晚宴。

川普在提名費蘭時曾大力讚揚，稱他在每一項事業都表現卓越，「約翰將成為海軍官兵的強大後盾，他會將美國海軍的事務置於首位，堅定推動『美國優先』的願景。」