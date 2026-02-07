「全台最難訂Buffet」他訂到了！曝4字口訣：啥攻略都不必研究

▲島語桃園店。（圖／記者黃士原攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

自助餐廳「島語」被網友票選為全台最難訂位餐廳，有網友表示，最近看到網路上充斥各種「島語訂位攻略」，教人怎麼搶、怎麼刷、怎麼重播電話，但實際親身嘗試後才發現，根本不用研究那麼多技巧，只要記得四個字就好：「去現場訂」。貼文引發話題，就有人點頭認證，「直接去現場訂位，真的訂到了。」

原PO在Threads指出，看了一堆訂位攻略，原本已做好心理準備可能會撲空，畢竟島語向來以「一位難求」聞名，沒想到其實什麼攻略都不必研究，只要記得四字口訣：去現場訂，「現場訂不管要任何日期、時間和人數，櫃台姐姐都會笑眯眯的說『都有位子喔！』」。

貼文一出，就有人也說自己都是現場等，「我去吃饗饗、旭集、urban paradise ，全都是現場候位，最久等一小時而已。其實都會保留位子給現場的客人，不用打電話跟別人搶。」還有人馬上試了這個方法，「原本1/1，2/1準時上網訂位都訂不到，請信用卡秘書幫忙打電話也訂不到，結果今天看到這篇，直接去現場訂位真的訂到了！」

大票認證「現場訂」有用：沒有一次沒位置的

還有大票網友紛紛認證，「我直接去現場訂過兩次，平日都還會有幾個日期可以選，沒那麼難訂」、「這是真的，只有直接跑現場訂才會有位置！之前在南展附近上班，幾乎都是走路過去幫朋友問日期現場訂，沒有一次沒有位置的」、「沒錯，我上次吃完，直接櫃台訂下次要吃的時段（還訂了兩個不同日期）～有位置，超好訂。」

另外，新年新氣象，台北喜來登大飯店規劃一系列馬年住宿與餐飲優惠，其中Buffet餐廳十二廚2月28日前的假日下午茶，加碼供應松葉蟹腳，餐檯升級不加價，每人維持1,290元+10%。台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳則推出「2026迎新饗宴．好運開吃」優惠活動，即日起至2月12日平日期間，只要按讚並分享官方粉絲團指定活動貼文，即可享雙人同行優惠價，平日午晚餐雙人2,600元、假日餐期雙人3,200元，約75折起；下午茶也有77折優惠，周五雙人1,666元，周末雙人1,836元。