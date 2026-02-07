　
國際焦點

俄情報高官遇刺！胸口中彈命危　槍手疑「假扮外送員」伏擊

▲▼俄國軍事情報總局（GRU）副局長阿列克謝耶夫（Vladimir Alexeyev），6日在莫斯科的住處公寓內遭不明槍手伏擊。（圖／路透）

▲俄羅斯軍事情報總局（GRU）副局長阿列克謝耶夫。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯軍事情報總局（GRU）副局長阿列克謝耶夫6日在莫斯科的住處公寓內，遭到不明槍手伏擊，身上多處中彈送醫搶救。俄方目前將矛頭指向烏克蘭，指控這是一起有預謀的暗殺行動，旨在破壞正在進行的和平談判。

情報高官遇伏擊　莫斯科公寓驚傳槍響

根據《路透社》報導，俄羅斯調查人員指出，現年64歲的阿列克謝耶夫（Vladimir Alexeyev）在莫斯科的一棟公寓大樓內，遭到一名身分不明的槍手近距離連開數槍，槍手隨後迅速逃離現場。阿列克謝耶夫隨即被緊急送往醫院，據傳目前傷勢嚴重。

俄羅斯《工商日報》（Kommersant）引述消息人士說法，槍手當時疑似埋伏在公寓，趁阿列克謝耶夫準備出門上班時發動攻擊，雙方一度發生搏鬥，導致阿列克謝耶夫的手臂、腿部及胸部均受到槍傷。

目前俄國情報部門已介入調查，釐清槍手是否如傳聞所言，是偽裝成外送員混入公寓行兇。

▲▼俄國軍事情報總局（GRU）副局長阿列克謝耶夫（Vladimir Alexeyev），6日在莫斯科的住處公寓內遭不明槍手伏擊。（圖／路透）

▲阿列克謝耶夫6日在莫斯科的住處公寓內遭不明槍手伏擊。（圖／路透）

普丁親授英雄勳章　曾遭英美列入制裁名單

阿列克謝耶夫身為俄羅斯軍隊總參謀部情報總局（GRU，通稱格魯烏）的二把手，長期負責執行對烏戰爭的相關任務，更是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）極為看重的官員，曾獲頒最高榮譽「俄羅斯英雄」勳章。

然而，他在國際上也惡名昭彰，曾因涉嫌干預2016年美國大選遭到美方制裁；2018年因涉及前俄羅斯間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）在英國的中毒案，也被歐盟列入制裁名單。

此外，他過去也負責國防部與瓦格納集團（Wagner）之間的聯繫，並在2023年普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動兵變時，擔任第一線的談判代表。

俄方指控烏軍主使　基輔駁斥：疑俄國內鬥

針對這起暗殺案，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在未提出具體證據的情況下，直指烏克蘭就是幕後黑手，目的是要蓄意破壞兩國之間的和平談判。目前格魯烏局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）正率團在阿布達比與烏方討論安全議題。

對此，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）則向《路透社》全盤否認，強調烏方與此案無關，並反諷表示，「我們不知道發生了什麼事，或許是俄羅斯內部的權力鬥爭。」

維安亮紅燈　三個月內多名高官接連遇刺

這起槍擊案再度引發俄羅斯國內對高官維安的強烈質疑。自2024年12月以來，這已是莫斯科周邊發生的第四起針對同級官員的攻擊案，去年底就有一名總參謀部官員因座車被安置炸彈而身亡。

雖然克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）坦言軍事指揮官在戰時確實面臨高風險，但他也強調維安是由特種部門負責，而非由克宮直接決定。

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

美拚3月簽協議、5月大選　烏：天方夜譚

美拚3月簽協議、5月大選　烏：天方夜譚

根據《路透社》引述3名知情人士消息指出，美國與烏克蘭談判代表正針對一項目標進行討論，希望能促成俄羅斯與烏克蘭在今年3月達成和平協議。然而，由於雙方在最關鍵的「領土問題」上仍毫無共識，這項和平時程表極有可能面臨推遲。

川普重組軍售順序　高國防預算盟友先拿武器

川普重組軍售順序　高國防預算盟友先拿武器

川普擬推6300億對台軍售　陸警告衝擊川習會

川普擬推6300億對台軍售　陸警告衝擊川習會

俄高階將領遭連開多槍　槍手在逃

俄高階將領遭連開多槍　槍手在逃

伊朗正與中俄磋商？　陸外交部：一直與各方保持溝通

伊朗正與中俄磋商？　陸外交部：一直與各方保持溝通

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁

