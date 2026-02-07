南投民宅倉庫凌晨大火　屋主嗆傷躲冷氣室外機上獲救

記者高堂堯、黃翊婷／南投報導

南投埔里鎮新生路7日凌晨2時許發生住宅火警，火勢一度波及另外2棟建築，屋主受困於2樓冷氣室外機上，幸好及時獲救，僅受到輕微嗆傷。南投消防局共出動50人前往救援，火勢已在凌晨3時51分撲滅，初估財物損失約200萬元。

▲現場火勢猛烈。（圖／記者高堂堯翻攝，下同。）

南投消防局表示，7日凌晨2時58分接獲通報，指稱埔里鎮新生路一間住宅發生火警，隨即出動雲梯車、水箱車、水庫車、救護車，以及8名消防人員前往救援。

南投消防局指出，現場是2層樓鐵皮加強磚造倉庫及住宅混用建築物，第1棟為住宅，第2棟為倉庫，用於飼養鳥類及儲放金紙，第3棟也是倉庫，用來儲放寶特瓶原料，消防人員抵達現場時，第2棟倉庫已經陷入全面燃燒，並有往第1棟、第3棟建築燃燒的跡象。

南投消防局說明，第1棟住宅的屋主受困於2樓冷氣室外機上，消防人員見狀立刻架梯將人救下，並布署4條水線撲救，呼叫其他分隊協助，總算在凌晨3時31分控制住火勢，並於凌晨3時51分撲滅火勢。

▲屋主獲救。

這起案件一共出動50名警消前往救援，僅屋主1人輕微嗆傷，沒有送醫，現場初估財物損失約200萬元。詳細的起火原因仍有待相關單位進一步調查釐清。