春節宜花地區省道疏運報你知　9天連假行車攻略一次看

▲蘇花路廊春節期間車流量與壅塞時段預測。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

115年春節連續假期自2月14日星期六起至2月22日星期日止共計9天，公路局東區養護工程分局表示，今年春節連假第1天(2/14)及初一至初二 （2/17～2/18）將有較大南下車流；北返車潮則集中於初三至初五(2/19～2/21)，屆時蘇花路廊、國5各交流道、台9線礁溪北上路段將有車多壅塞情形，建議可改行台9線北宜公路，並多利用國道客運及鐵路公共運輸。

公路局東區養護工程分局為提升行車效率，開發「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，不論要查詢即時路況、停車場、找廁所或加油站，都可以進行查詢：另為鼓勵用路人於離峰時段行駛蘇花路廊，本次春節連假也舉辦「蘇花小學堂」抽獎活動(問卷連結- https://ntcc.lineapif.tw/st/mNsPid)，民眾只要加入官方帳號並符合活動規則，均有機會獲得多項大獎，歡迎踴躍參加。

▲蘇花路廊春節期間針對大型車輛管制時段一覽表。

公路局東區養護工程分局也表示，為鼓勵民眾多利用大眾運輸並增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，本次連假規劃於蘇澳地區、花蓮和平及崇德地區尖峰時段實施大客車優先通行措施，並配合蘇花改開放大客車行駛路肩（緊急空間）措施，期能於尖峰時段提升大眾運輸之服務效能，以吸引民眾搭乘多加使用大眾運輸返鄉或至宜花地區旅遊。

▲中橫公路春節期間交通管制措施。

因應本次連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，115年春節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、2月14日：6時至10時（南向）。

二、2月15日至2月16日：6時至13時（南向）。

三、2月17日至2月19日：4時至17時（雙向）。

四、2月20日至2月21日：12時至20時（北向）。

五、2月22日：12時至18時（北向）。

▲春節連假也舉辦「蘇花小學堂」抽獎活動，只要加入官方帳號並符合活動規則，均有機會獲得多項大獎。

公路局東區養護工程分局針對中橫公路於2月14日至115年2月22日訂定為期9天之春節連假管制放行措施，本次淨空時段為管制區間內只出不進，管制區間每日放行時段，如因天候風雨影響或突發狀況而衍生邊坡災害時，公路搶修團隊將適時進行搶災清坍，不除延後或暫停放行。

一、關原~天祥（114.6k~167.7k）：

(一)管制放行時段：每日7時至16時30分不實施管制。

(二)夜間封路時段：16時30分至18時管制區內只出不進，18時至隔日上午7時夜間封閉。

二、天祥~閣口（167.7k~184.5k）：

(一)管制放行時段：每日7時至17時30分，採單向輪放方式，並於時段結束後保留30分鐘執行淨空時間。

1.天祥往閣口（東行方向）：每日6次放行（單向時段10時至10時30分、 12時至12時30分、14時至14時30分、16時至16時30分；雙向時段7時至8時30分、17時至17時30分。)

2.閣口往天祥（西行方向）：每日6次放行（單向時段9時至9時30分、11時至11時30分、13時至13時30分、15時至15時30分；雙向時段7時至8時30分、17時至17時30分。)

(二)夜間封路時段：17時30分至18時管制區內只出不進，18時至隔日上午7時夜間封閉。

最後也提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，進入隧道請遵行安全管制及速限，大客車及大貨車與前車須保持100公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離，公路局「幸福公路」App，用路人可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，敬請多加下載利用，祝大家行車平安。

