台鐵推出防詐便當！春節限定「食炸開運便當」　吃出防詐5步驟

▲▼台鐵公司自2月9日起至2月26日共18天，限時推出售價199元的「食炸開運便當」。（圖／台鐵公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節前後是資金流動高峰期，也是詐騙集團活躍時刻，為了守護民眾財產安全，內政部警政署鐵路警察局與國營台灣鐵路股份有限公司跨界合作，將生硬的反詐騙宣導轉化為舌尖上的美味，自2月9日起至2月26日共18天，限時推出售價199元的「食炸開運便當」，透過創意諧音梗，將防詐觀念融入五道經典菜色，讓旅客在享受海陸雙拼美食的同時，也能吃進滿滿的防詐智慧。

鐵路警察局表示，近年來詐騙手法翻新，為讓防詐觀念真正「入腦入心」，本次打破傳統教條式宣導，與台鐵公司共同發揮創意，打造寓教於「食」的特色便當。主菜特選國產厚切「黃金炸豬排」，取其「食炸」諧音代表「識詐」，象徵大口咬碎詐騙手段，讓壞運退散、好運「炸」裂。

▲▼透過創意諧音梗，將防詐觀念融入五道經典菜色，讓旅客在享受美食的同時，也能吃進滿滿的防詐智慧。

防詐五部曲吃出保護力，本款便當不僅菜色豪華，更蘊含「防詐五步驟」的深意，提醒民眾邊吃邊記，功力大增：

【識破詐騙】黃金炸豬排：外酥內嫩的「食炸（識詐）」豬排，象徵具備識破詐騙的眼力。

【從容應對】蔥油雞絲：鮮嫩雞絲佐特製蔥油，寓意遇可疑來電要「蔥（從）容應對」，冷靜不慌張。

【提高警戒】芥菜干貝：選用年節必備長年菜（芥菜）搭配鮮甜干貝，提醒面對高獲利誘惑須時刻「提高警芥（戒）」。

【勤加查證】芹菜蘑菇：爽脆芹菜與蘑菇清炒，意指採取行動前務必「芹（勤）加查證」，撥打165求證。

【不遭暗算】蒜味香腸：正宗蒜味香腸越嚼越香，象徵凡事精打細算，看緊荷包「不遭暗蒜（算）」。

鐵路警察局指出，本次選在民眾領完年終、紅包之際推出，正是希望透過這款「食炸開運便當」加強提醒，守護民眾辛苦賺來的「安家薪水」。

鐵路警察局強調，未來將持續結合不同場域與創意方式，讓防詐宣導成為民眾日常生活的一部分，呼籲旅客若遇到可疑來電或訊息，務必保持冷靜，撥打165反詐騙專線查證，共同「吃得安心、行得平安、守住安薪」。



【販售資訊】

販售期間：115年2月9日（一）至2月26日（四），每日限量供應。

販售據點：台鐵台北（含七堵）、台中、高雄及花蓮等車站台鐵餐旅分處。（以台鐵公司公告為主）

