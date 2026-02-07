　
國際

拚3月簽和平協議！美促「5月全國大選」　烏克蘭：天方夜譚

▲▼ 烏兵在巴赫姆特附近向俄軍陣地發射2S7自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏兵向俄軍陣地發射2S7自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

根據《路透社》引述3名知情人士消息指出，美國與烏克蘭談判代表正針對一項目標進行討論，希望能促成俄羅斯與烏克蘭在今年3月達成和平協議。然而，由於雙方在最關鍵的「領土問題」上仍毫無共識，這項和平時程表極有可能面臨推遲。

和平協議掛鉤全國大選　川普團隊盼「越快越好」

5名要求匿名的消息人士透露，在美烏談判代表討論的架構中，任何和平協議都必須交付烏克蘭選民進行公投，屆時將與全國大選同時舉行。

知情人士指出，由美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）領軍的美方團隊，近期在阿布達比與邁阿密的會議中向烏方直言，這場投票「越快舉行越好」。

美方談判代表分析，隨著11月美國國會期中選舉逼近，總統川普（Donald Trump）預計將重心轉回國內事務，屆時美國高層官員在和平談判上所能投入的時間與政治資本都將大幅縮減。

▲▼美國、俄羅斯與烏克蘭在阿拉伯聯合大公國舉行三方直接會談。（圖／路透）

▲美國、俄羅斯與烏克蘭在阿拉伯聯合大公國舉行三方直接會談。（圖／路透）

屬意5月投票　烏方選務部門認：天方夜譚

消息指出，美烏官員曾討論過將全國大選與公投訂在5月舉行的可能性。但多位了解談判進度的消息人士直言，美方提出的時程表簡直是天方夜譚。

烏克蘭選務部門預估，在現有的作戰條件下，籌辦選舉至少需要6個月，且必須修改禁止在「戒嚴法」期間投票的相關法令，經費亦相當龐大。

烏克蘭方面強調，為了確保公投公正性，投票期間必須全面停火。但知情人士表示，基輔對俄羅斯過去多次違背停火協議的紀錄深感憂慮，堅持在美國與夥伴國的「安全保障」到位前，不會達成任何協議。

領土與核電廠成兩大僵局　俄軍方代表態度強硬

目前談判最大的障礙仍是東部頓巴斯（Donbas）地區的去留。俄羅斯要求掌控整個頓巴斯，但烏克蘭仍控制其中約5180平方公里的土地，基輔雖對「非軍事區」或「自由貿易區」等方案持開放態度，但拒絕接受割讓。

此外，歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠也是爭執點。美方提議由華府託管並分配電力，但莫斯科堅持擁有控制權。

一位烏克蘭官員透露，儘管挑戰重重，自2025年1月川普就任後，面對美方反覆要求大選的壓力，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對此持開放態度，並對自己的支持率與勝選充滿信心。

02/04 全台詐欺最新數據

佛州嚴寒驚現「綠鬣蜥雨」掉滿地　居民撿來做成塔可影片爆紅
最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳　肩上20萬香
國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償咖啡店老闆51萬敗訴
男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血
快訊／川普下令重組軍售順序　「高國防預算」盟友優先拿武器
高雄交流道1男被3車輾斃　23秒驚悚片曝光

俄烏戰爭、烏克蘭、俄羅斯、澤倫斯基、普丁、川普、美國

