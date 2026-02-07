HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

▲新北市新莊體育館。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導

HBL八強賽在新莊體育館激戰正酣，沒想到一對年輕情侶在看台上親密互動尺度失控，男方甚至將臉埋進女方胸前，15秒畫面被拍下後瞬間在網路炸開。

看台變臥房 親密動作全被拍

HBL高中籃球聯賽八強賽5日於新莊體育館登場，現場湧入大批學生與球迷應援，氣氛熱血沸騰。不過就在關鍵攻防時刻，場邊卻出現讓人臉紅心跳的畫面，直接搶走比賽風采。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從流出的影片可見，這對男女刻意坐在較後方空位，身體緊貼交疊，幾乎貼到分不開。男方動作越來越大膽，整顆頭埋進女方胸口忘情互動，彷彿把球場當成私人空間，完全沒在管四周還有滿滿觀眾。

原本專心看比賽的球迷，全被這一幕吸走目光，不少人當場愣住，場邊氣氛瞬間從熱血應援變成尷尬沉默。

15秒影片外流 網路瞬間炸鍋

這段畫面被對面看台的觀眾完整拍下，隨後在私密群組與社群平台快速流傳，短短時間就成為當天討論度最高的場邊花絮。許多人直呼比賽精彩，但這一幕「更讓人印象深刻」。

網友留言區瞬間開砲，狠酸「現在的小孩是沒錢開房嗎」、「運動殿堂變激情賓館」，還有人戲稱「HBL直接升級成Horn Hub」。更多人諷刺「場上在搶球，場下在玩球，教育真的母湯」、「以為躲後面沒人看到，結果全台灣都看到了」，也有人開玩笑說「看球看到想喝奶了，寶寶乖」。