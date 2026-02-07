快訊／川普下令重組軍售順序　「高國防預算」盟友優先拿武器

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

白宮於週五（6日）宣布，美國總統川普（Donald Trump）已正式簽署一項全新行政命令，將徹底重組美國對外武器出口的「客戶優先順序」。未來，美國軍售將不再採取過去「先到先得」的模式，而是優先供應給國防預算投入較高、且在區域內具有關鍵戰略地位的盟友。

「美國優先」武器戰略 打破數十年軍售慣例

根據《路透社》報導，這項名為「美國優先武器移轉戰略」（America First Arms Transfer Strategy）的行政命令，象徵著美國武器銷售政策的重大變革。

白宮指出，聯邦機構將奉命重新調整外國軍售（FMS）的名單，優先順位將給予那些大幅投資自身防衛能力、且在關鍵地理位置扮演重要角色的合作夥伴。

事實上，過去數十年來，美國的軍售流程多半依循「先到先得」原則，除非遇到極大阻礙或特定國家獲得特許，否則很難更動順序。川普此舉直接打破了這項長期的外交慣例。

鎖定國防支出大國 帶動美本土產能

此政策的核心目標在於加速將美製武器交付給「區域安全關鍵盟友」。白宮在隨附的簡報中明確表示，「未來的軍售將以美國利益為優先，透過外國的採購與資金，來建立美國本身的生產規模與產能。」

這項變革也與2025年北約（NATO）領袖達成的共識相互呼應。當時北約各國承諾將國防支出目標提升至國內生產毛額（GDP）的5%，並重申共同防禦的立場。

雖然行政命令中並未具體點名任何國家，但已明確釋放信號：對國防投入越多、戰略位置越重要的國家，越快能拿到武器。

簡化官僚流程 解決「生產積壓」難題

白宮批評，過去那種以「夥伴優先」為導向的做法，導致訂單與美國實際製造能力不匹配，進而引發嚴重的生產積壓與交貨延遲。新策略將要求國防部、國務院與商務部共同制定一份「優先平台與系統」銷售目錄，以確保軍售項目符合戰略目標。

此外，為了提高效率，行政命令也呼籲簡化官僚作業，包括強化「最終用途監測」（end-use monitoring）與「第三方移轉」程序，試圖在縮短交貨期限的同時，維持應有的透明度。川普政府希望藉由這項出口調整，在強化國家安全的同時，同步達成國內工業振興的目標。