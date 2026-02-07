「馬到成功」好運來！自在遊玩東海岸　新春活動全攻略

▲春節期間，喜愛深度旅遊的民眾可預約「海派玩家」及花東觀光圈等深度遊程。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處為了讓各地旅客農曆年間來到東海岸行得平安、玩得盡興，提供不間斷的遊客服務及活動，希望大家度過一個難忘美好的春節假期，為美好馬年揭開序幕。

▲都歷遊客中心初一至初三，每日辦理「新春好運不停蹄」活動。

轄內8處遊客中心，除除夕（2/16）休館外，春節期間均正常服務。都歷遊客中心： 初一至初三（2/17-19）每日10:00及14:00辦理「新春好運不停蹄」活動，每場限額30人 。阿美族民俗中心： 除夕及初一(2/17-18)休園，初二起由「Amis旮亙樂團」每日提供3場次（11:00、14:00、15:30）阿美族樂舞表演及文化體驗（需提前預約） 。

成功海洋環境教室： 除夕休館，初一至初五（2/17-21）每日10:00及14:00推出手作鑰匙圈DIY（採線上報名）。

▲成功海洋環境教室除夕休館，初一至初五每日推出手作鑰匙圈DIY，線上報名。

賣店與市集：都蘭月光小棧、成功晉領號、磯崎海明漾春節期間暫停營業、北回歸線市集、月光海咖啡屋及綠島朝日溫泉等，除除夕休息外，其餘時段照常營業，各家營業時間請見附表。此外，渚橋休憩區賣店業者將於初六(2/22)舉辦「Kuroro Aqua 浪潛水渚橋海洋園區」開幕啟航派對 。

露營區服務：台東小野柳、花蓮石梯坪及瑞穗露營區春節期間均正常營業 。

部落遊程：喜愛深度旅遊的民眾可預約「海派玩家」及花東觀光圈等深度遊程。

▲瑞穗露營區春節前重新開幕，春節期間均正常營業 。

東管處針對重點路段安排警力協助疏導，並結合智慧景區科技提供服務：

LBS行動簡訊：中華電信用戶進入東海岸範圍，將收到即時交通疏導簡訊醒 。民眾可至官網查看即時天氣影像、停車場剩餘位數，並下載「東部海岸春節連假交通疏運路網圖」 。

大眾運輸部分，台灣好行「東部海岸線」與「玉長豐濱線」春節照常營運（無隨車導覽，改提供影音QRcode介紹）；台灣觀巴春節期間營業資訊詳見附表。

旅客可透過「東海岸PWA行動旅服」平台參與鏡頭君集章活動 。2月10日至3月1日期間限定加碼，凡完成任1處遊客中心踩點，即可加碼獲得20點金幣，累積金幣可兌換 LINE POINTS 或超商數位禮券。鏡頭君AI 智慧客服，民眾可多運用多語系的旅遊諮詢服務，享有即時且貼心的旅遊體驗。

▲旅客可透過「東海岸PWA行動旅服」平台參與鏡頭君集章活動 。

東管處提醒民眾，出發前請先至官網或FB臉書專頁確認各景點與賣店之詳細營業時間。

更多資訊請詳見

東管處網站：http://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw

東管處粉絲專頁：

【Nga’ayho】你好，東海岸 https://www.facebook.com/ecnsa/

東海岸PWA：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/pwa/#/

【交通疏運路網頁】http://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/Service/Traffic

