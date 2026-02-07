　
前白宮官員：川習會前　中國企圖削弱台灣對美國信心

中美,美中,中美關係,美中關係,川普與習近平,川習,習川,習近平與川普▲▼2025年10月30日，美國總統川普和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤，這次會晤是在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行的。（圖／路透）

▲川普與習近平。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美中領導人本週再度通話，議題涵蓋台灣、貿易與川普4月訪中行程。前白宮官員分析，隨著川習即將會面，中國可能啟動一波影響力作戰，試圖削弱台灣對美國的信心；不過，美國近期透過軍售與貿易協議，已實際展現對台支持。

時隔兩個多月，美中領導人4日再度通話。川普在社群發文表示，與習近平討論了多項議題，包括貿易、軍事、4月訪中行程、台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢，以及中國對美採購能源與農產品等。不過，川普並未透露台灣議題的具體內容。

中方重申台灣敏感　美方稱政策未變
中國官媒新華社則報導，習近平在通話中強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心議題，美方務必慎重處理對台軍售；川普則回應，美方重視中方在台灣議題上的關切，並將在任內維持美中關係穩定。

曾在川普1.0時期擔任白宮國安會幕僚長的Alexander Gray指出，川普一向會與對手接觸，習近平也不例外。但他直言，隨著4月川習會逼近，預期中國將發動一波影響力作戰，企圖動搖台灣對美國這個關鍵夥伴的信任。

軍售、貿易協議　美國實際挺台
葛瑞也強調，川普政府近期已用行動展現對台支持，包括對台重大軍售，以及與台灣談成關鍵貿易協議。他提到，川普2.0版「國家安全戰略」報告已明確指出，台灣的自主性對美國利益至關重要。

美國去年12月宣布新一波對台軍售，項目涵蓋M109A7自走砲、海馬士系統、拖式與標槍飛彈、魚叉飛彈後勤，以及Altius系列無人機，總額超過111億美元。此外，台美也在今年1月完成關稅談判，台灣取得232條款關稅優惠，並將進一步推動對等貿易協定。

白宮官員則在川習通話後重申，美國一中政策未變，仍以台灣關係法、美中三公報及對台六項保證為基礎。

