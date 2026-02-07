前白宮官員：川習會前　中國企圖削弱台灣對美國信心

▲川普與習近平。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美中領導人本週再度通話，議題涵蓋台灣、貿易與川普4月訪中行程。前白宮官員分析，隨著川習即將會面，中國可能啟動一波影響力作戰，試圖削弱台灣對美國的信心；不過，美國近期透過軍售與貿易協議，已實際展現對台支持。

時隔兩個多月，美中領導人4日再度通話。川普在社群發文表示，與習近平討論了多項議題，包括貿易、軍事、4月訪中行程、台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢，以及中國對美採購能源與農產品等。不過，川普並未透露台灣議題的具體內容。

中方重申台灣敏感 美方稱政策未變

中國官媒新華社則報導，習近平在通話中強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心議題，美方務必慎重處理對台軍售；川普則回應，美方重視中方在台灣議題上的關切，並將在任內維持美中關係穩定。

曾在川普1.0時期擔任白宮國安會幕僚長的Alexander Gray指出，川普一向會與對手接觸，習近平也不例外。但他直言，隨著4月川習會逼近，預期中國將發動一波影響力作戰，企圖動搖台灣對美國這個關鍵夥伴的信任。

軍售、貿易協議 美國實際挺台

葛瑞也強調，川普政府近期已用行動展現對台支持，包括對台重大軍售，以及與台灣談成關鍵貿易協議。他提到，川普2.0版「國家安全戰略」報告已明確指出，台灣的自主性對美國利益至關重要。

美國去年12月宣布新一波對台軍售，項目涵蓋M109A7自走砲、海馬士系統、拖式與標槍飛彈、魚叉飛彈後勤，以及Altius系列無人機，總額超過111億美元。此外，台美也在今年1月完成關稅談判，台灣取得232條款關稅優惠，並將進一步推動對等貿易協定。

白宮官員則在川習通話後重申，美國一中政策未變，仍以台灣關係法、美中三公報及對台六項保證為基礎。