中國媽媽看「8億人瑞閃婚看護」：台灣人挺純樸

記者葉國吏／綜合報導

台北市一名102歲王姓老翁，年初與68歲女看護登記結婚，子女事後才知情，質疑對方覬覦上億家產「騙婚」，近日甚至在醫院門口爆發搶人衝突，引發社會譁然。事件延燒網路，網紅「廣告小妹」 也分享不同視角，直言「這種事在台灣才會發生」。

▲馬偕醫院上演搶102歲人瑞的戲碼，新聘的外籍看護（紅圈）懷孕也被推擠。（圖／民眾提供）

廣告小妹在社群發文表示，自己將這起人瑞閃婚事件分享給在中國的大城市媽媽朋友們看，對方的第一反應竟是感慨：「台灣人民還是挺純樸的。」她轉述，正因民風夠良善，才會出現這樣的新聞，在中國的大城市幾乎已不可能發生，「我們太聰明了」。

她也以自身成長經驗為例指出，早在13歲時就知道，一旦老夫妻其中一方先過世，長輩再婚的機率不低，為防止資產被外人分走，子女往往會先要求父親將部分財產轉移，甚至有人直接收走身分證與戶口簿，徹底斷絕再婚可能。

▲王姓人瑞與賴姓看護結婚，兒孫全不知情。（圖／記者邱中岳翻攝）

廣告小妹直言，在那樣的環境下，「可以談戀愛，但不能結婚」，為的就是避免稀釋孩子權益。她也提到，正因顧慮多，中國反而出現男看護搶手的現象。回想當年與丈夫交往時談起這些「常見作法」，對方還一臉震驚地說：「這在台灣是不可能的事。」

她最後感嘆，自己之所以年紀輕輕就看透這些，是因為見過太多冷漠與親人反目的場面。反觀台灣，「至少還有愛」，才會出現這些在現實算計中顯得天真的老人。