　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比特幣重返7萬美元大關！　走出「16個月低點」單日飆漲11%

▲▼比特幣、加密貨幣、虛擬貨幣。（圖／路透）

▲全球市值最大的比特幣在經歷一波慘烈殺盤後，重新站回7萬美元大關。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

加密貨幣市場6日迎來強勁反彈！全球市值最大的比特幣（Bitcoin）在經歷一波慘烈殺盤後，重新站回7萬美元大關。此前，比特幣受全球風險資產崩盤影響，一度跌至16個月以來的最低點，但在科技股與貴金屬回穩的帶動下，單日漲幅突破11%，創下近兩年來最大單日增幅。

收復失地　比特幣單日大漲 11%

根據《路透社》報導，比特幣6日盤中一度觸及7萬1464.96美元，最後上漲超過11%，報7萬231美元。就在不久前，比特幣才剛跌至6萬17.60美元，創下自2024年10月24日以來的最低水準。

雖然6日寫下自2023年3月以來最強勁的單日表現，但從週線來看，本週整體仍下跌約8%。

多倫多豐業銀行（Scotiabank）首席外匯策略師奧斯本（Shaun Osborne）分析指出，「對於本週一直承受壓力的風險資產來說，這感覺像是個盤整日。」

市場觀望氣氛仍濃　投資人急尋「下行保護」

報導指出，儘管比特幣出現強反彈，但市場參與者仍不敢掉以輕心。去中心化選擇權平台Derive.xyz的數據顯示，投資人對比特幣進一步下跌的預期依然存在，賣權（put）的未平倉量顯著增加，顯示避險情緒濃厚。

交易員目前鎖定2月27日到期的合約，押注價格集中在5萬至6萬美元之間。Derive.xyz 研究主管道森（Sean Dawson）指出，「這是一個單向市場，對下行保護的需求極端強烈，雖然長期基本面不變，但選擇權市場發出訊號，這種陰跌走勢短期內可能持續。」

以太幣同步反彈　市場蒸發價值仍驚人

第二大加密貨幣以太幣（Ether）6日也同步走高，大漲12%來到2068美元，稍早它也曾跌至1753.98美元的近10個月低點。儘管迎來去年8月後最大單日漲幅，但以太幣本週跌幅仍超過9%。

根據CoinGecko數據顯示，即便6日有所回升，全球加密市場市值自去年10月初的4.379兆美元巔峰以來，已蒸發約2兆美元，光是過去一個月就縮水了1兆美元以上。

專家：比特幣沒死！只是在「付帳單」

香港 Web3 協會（Hong Kong Web3 Association）副會長朱皓康（Joshua Chu）表示，比特幣回測6萬美元並非代表加密貨幣已死，而是那些將其視為「只漲不跌、缺乏風險控管」的資金正在付出代價。

他強調，「那些押注太大、借貸過度的人，正以慘痛方式領教什麼是真正的市場波動。」

知名加密貨幣投資人龐普里亞諾（Anthony Pompliano）則抱持較樂觀的態度，他認為這次拋售不如過去的熊市嚴重，「比特幣玩家生來就是為了應對這種混亂，在過去十年中，比特幣大約每18個月就會經歷一次50%的修正。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佛州嚴寒驚現「綠鬣蜥雨」掉滿地　居民撿來做成塔可影片爆紅
最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳　肩上20萬香
國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償咖啡店老闆51萬敗訴
男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血
快訊／川普下令重組軍售順序　「高國防預算」盟友優先拿武器
高雄交流道1男被3車輾斃　23秒驚悚片曝光
外媒爆川普擬推「6300億對台軍售」　中方警告：恐衝擊4月川

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄情報高官遇刺！胸口中彈命危　槍手疑「假扮外送員」伏擊

拚3月簽和平協議！美促「5月全國大選」　烏克蘭：天方夜譚

快訊／川普下令重組軍售順序　「高國防預算」盟友優先拿武器

前白宮官員：川習會前　中國企圖削弱台灣對美國信心

比特幣重返7萬美元大關！　走出「16個月低點」單日飆漲11%

外媒爆川普擬推「6300億對台軍售」　中方警告：恐衝擊4月川習會

觀光公害毀京都竹林！外國客「刻字」被抓包　反嗆：到處都是啊

阿曼會談剛落幕　美制裁伊朗石油出口、14艘影子船隊

美股突破50000大關！　川普發文：祝賀美國

快訊／美股破5萬大關！道瓊反彈收紅1233點　台積電ADR漲18.28美元

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

俄情報高官遇刺！胸口中彈命危　槍手疑「假扮外送員」伏擊

拚3月簽和平協議！美促「5月全國大選」　烏克蘭：天方夜譚

快訊／川普下令重組軍售順序　「高國防預算」盟友優先拿武器

前白宮官員：川習會前　中國企圖削弱台灣對美國信心

比特幣重返7萬美元大關！　走出「16個月低點」單日飆漲11%

外媒爆川普擬推「6300億對台軍售」　中方警告：恐衝擊4月川習會

觀光公害毀京都竹林！外國客「刻字」被抓包　反嗆：到處都是啊

阿曼會談剛落幕　美制裁伊朗石油出口、14艘影子船隊

美股突破50000大關！　川普發文：祝賀美國

快訊／美股破5萬大關！道瓊反彈收紅1233點　台積電ADR漲18.28美元

南投民宅倉庫凌晨大火　屋主嗆傷躲冷氣室外機上獲救

肚痛「一剖腸子已全爛」！他隔天病逝　急診醫嘆：每天都在走鋼索

俄情報高官遇刺！胸口中彈命危　槍手疑「假扮外送員」伏擊

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款1000多萬

Apink普美5月當最美新娘！時間地點全曝光　低調交往Rado 9年

拚3月簽和平協議！美促「5月全國大選」　烏克蘭：天方夜譚

薑母鴨名店「只賣冬天」火紅44年　台語歌星也吃到老

被控趁醉下手！還傳訊騷擾女同事「補一下」　前校長被懲戒

男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

POV：當我化妝到一半 剛好播到喜歡的歌

國際熱門新聞

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

美股大反彈1233點破5萬大關　台積電ADR漲18.28美元

川普重組軍售順序　高國防預算盟友先拿武器

美股突破50000大關！　川普發文：祝賀美國

台積電布局日本有「2大關鍵用意」

川普諷歐巴馬是猴子　白宮：是誤發

蜜月勝地愛滋危機！斐濟病例暴增50%

川普擬推6300億對台軍售　陸警告衝擊川習會

伊朗宣布：武裝部隊進入最高戒備狀態

安德魯逼3P　聯手淫魔「強迫舞孃獻身」

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

阿曼會談剛落幕　美火速制裁伊朗石油出口、14艘船

日飯店NG行為　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

更多熱門

相關新聞

川普擬推6300億對台軍售　陸警告衝擊川習會

川普擬推6300億對台軍售　陸警告衝擊川習會

美國總統川普（Donald Trump）預計於4月訪問中國，外界高度關注「川習會」的互動，但現在卻傳出兩國關係因對台軍售案陷入緊繃。根據外媒報導，美方正籌備一筆總額恐高達200億美元的軍售清單，內容包含愛國者飛彈等先進武器。對此，北京方面已私下發出強烈警告，揚言此舉恐讓4月的國是訪問產生變數。

比特幣慘跌「低點能All in？」　內行搖頭曝原因

比特幣慘跌「低點能All in？」　內行搖頭曝原因

對金正恩釋善意？川普政府擬解禁北韓制裁

對金正恩釋善意？川普政府擬解禁北韓制裁

川普揚言加稅　韓外長嘆：美對韓氣氛不友善

川普揚言加稅　韓外長嘆：美對韓氣氛不友善

美軍又開轟　炸運毒船2死

美軍又開轟　炸運毒船2死

關鍵字：

比特幣加密貨幣以太幣北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

國際名模「陳屍家中」得年21歲

警替女免罰單　事後一起進房5小時

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

李雅英捐29萬遭出征　兒福聯盟公開財務數據澄清

美股大反彈1233點破5萬大關　台積電ADR漲18.28美元

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面