比特幣重返7萬美元大關！　走出「16個月低點」單日飆漲11%

▲全球市值最大的比特幣在經歷一波慘烈殺盤後，重新站回7萬美元大關。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

加密貨幣市場6日迎來強勁反彈！全球市值最大的比特幣（Bitcoin）在經歷一波慘烈殺盤後，重新站回7萬美元大關。此前，比特幣受全球風險資產崩盤影響，一度跌至16個月以來的最低點，但在科技股與貴金屬回穩的帶動下，單日漲幅突破11%，創下近兩年來最大單日增幅。

收復失地 比特幣單日大漲 11%

根據《路透社》報導，比特幣6日盤中一度觸及7萬1464.96美元，最後上漲超過11%，報7萬231美元。就在不久前，比特幣才剛跌至6萬17.60美元，創下自2024年10月24日以來的最低水準。

雖然6日寫下自2023年3月以來最強勁的單日表現，但從週線來看，本週整體仍下跌約8%。

多倫多豐業銀行（Scotiabank）首席外匯策略師奧斯本（Shaun Osborne）分析指出，「對於本週一直承受壓力的風險資產來說，這感覺像是個盤整日。」

市場觀望氣氛仍濃 投資人急尋「下行保護」

報導指出，儘管比特幣出現強反彈，但市場參與者仍不敢掉以輕心。去中心化選擇權平台Derive.xyz的數據顯示，投資人對比特幣進一步下跌的預期依然存在，賣權（put）的未平倉量顯著增加，顯示避險情緒濃厚。

交易員目前鎖定2月27日到期的合約，押注價格集中在5萬至6萬美元之間。Derive.xyz 研究主管道森（Sean Dawson）指出，「這是一個單向市場，對下行保護的需求極端強烈，雖然長期基本面不變，但選擇權市場發出訊號，這種陰跌走勢短期內可能持續。」

以太幣同步反彈 市場蒸發價值仍驚人

第二大加密貨幣以太幣（Ether）6日也同步走高，大漲12%來到2068美元，稍早它也曾跌至1753.98美元的近10個月低點。儘管迎來去年8月後最大單日漲幅，但以太幣本週跌幅仍超過9%。

根據CoinGecko數據顯示，即便6日有所回升，全球加密市場市值自去年10月初的4.379兆美元巔峰以來，已蒸發約2兆美元，光是過去一個月就縮水了1兆美元以上。

專家：比特幣沒死！只是在「付帳單」

香港 Web3 協會（Hong Kong Web3 Association）副會長朱皓康（Joshua Chu）表示，比特幣回測6萬美元並非代表加密貨幣已死，而是那些將其視為「只漲不跌、缺乏風險控管」的資金正在付出代價。

他強調，「那些押注太大、借貸過度的人，正以慘痛方式領教什麼是真正的市場波動。」

知名加密貨幣投資人龐普里亞諾（Anthony Pompliano）則抱持較樂觀的態度，他認為這次拋售不如過去的熊市嚴重，「比特幣玩家生來就是為了應對這種混亂，在過去十年中，比特幣大約每18個月就會經歷一次50%的修正。」