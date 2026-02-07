　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

薑母鴨名店「只賣冬天」火紅44年　台語歌星也吃到老

雲林農家出身的侯翔笙，為幫離鄉打拚的人補身，開店賣薑母鴨。他堅持全米酒不加一滴水，純正口味屹立不搖44年。

圖文／鏡週刊

只賣冬季四個月，卻在台北社子屹立44年，侯薑母鴨被老饕視為最早、也最正統的薑母鴨店。老闆侯翔笙出身雲林農家，24歲北上創業，從百齡橋下起家，初衷是想替離鄉打拚的人補身。他堅持「全酒、不加一滴水」，堅持只用養足一年的紅面番鴨公與老薑料理，並認為薑母鴨不是吃火鍋、吃熱鬧，早期甚至不讓加菜；做生意也有原則，從不陪客人喝酒。禽流感與疫情來過，他始終不改路線，這鍋薑母鴨，補的不只是身體，更撐起一代北漂人的氣力。

週五傍晚6點不到，侯薑母鴨連店外走廊座位都已客滿。透過玻璃門就可看到爐台前，老闆侯翔笙兩手各夾3瓶紅標米酒俐落倒進鐵鍋，火舌瞬間竄起，愈燒愈旺，換作旁人定被火勢逼得退後半步。侯翔笙則表情依舊，熟練翻動鴨肉，待酒氣燒盡、香氣四溢，起鍋後再舀入壓得滿滿的一大杓老薑，客人等的就是這鍋古早味薑母鴨。

鴨肉皮Q有嚼勁，湯頭甘甜帶點老薑辛辣，喝1碗全身就暖起來。（鴨肉450元／每份、米酒50元／每瓶）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鴨肉皮Q有嚼勁，湯頭甘甜帶點老薑辛辣，喝1碗全身就暖起來。（鴨肉450元／每份、米酒50元／每瓶）

全酒不加水　大佬推隱藏吃法

侯薑母鴨最有名的就是全酒薑母鴨，不加一滴水。但開始有酒測後，侯翔笙不得不另煮一鍋湯頭備用。「因為有些人還是怕吃了酒測會不過。其實，鴨肉本來就是酒炒出來的，我的湯頭叫2份鴨肉差不多要6瓶米酒，用酒帶路才有功效。但大火燒完連一滴酒精都沒有，都揮發了，剩下的是原汁。」

早期不少台語歌手做完秀就來店裡吃薑母鴨，一吃成老主顧。鄭進一（左1）、袁小迪（右2）」也是常客。（侯薑母鴨提供）

▲早期不少台語歌手做完秀就來店裡吃薑母鴨，一吃成老主顧。鄭進一（左1）、袁小迪（右2）」也是常客。（侯薑母鴨提供）

上門的客人幾乎都選全米酒湯頭，很多客人一吃二、三十年。「以前很多台語歌星做完秀就來吃。余天前陣子有叫兒子來外帶，袁小迪現在還很常來。」漢諾威馬術俱樂部老闆許安進也是鐵粉，更拍影片說這是全世界最好吃的薑母鴨，還推薦隱藏版吃法：酒杯裡一杓湯再加點高粱一飲而盡，全身從頭暖到腳。

對鴨有堅持　花一小時拔毛整理

「他知道我的鴨好啊！」侯翔笙說，他用的不是菜鴨、也不是市面上常見的速成鴨。「養一百天的鴨能吃嗎？肉是比較軟，但要補身體，只能用養足1年的紅面番鴨公。」只是養得久，肉質紮實，口感卻也較硬，「所以我會在後面用義大利快鍋先燉過，鴨皮才會Q。」至於後場其他的祕密，侯翔笙從來不讓人進去看，他用台語笑說：「人說江湖一點訣，說破了也就沒什麼了。」

侯翔笙的薑母鴨只用養足1年的紅面番鴨公、重達8斤，整理1隻鴨需花1小時。

▲侯翔笙的薑母鴨只用養足1年的紅面番鴨公、重達8斤，整理1隻鴨需花1小時。

他抓起一隻剛送來的紅面番鴨公給我們看，重達7、8斤以上，「點一份薑母鴨有8塊肉，差不多1/4隻鴨。」店裡一天能賣十來隻，「一隻鴨要整理一個小時。」侯薑母鴨下午4點營業到凌晨1點。過去都是太太在後場拔鴨毛、炸米血糕，一路和他撐起這家店。

漢諾威馬術俱樂部老闆許安進也吃了30年，拍影片狂讚是世上最好吃的薑母鴨，還推隱藏版吃法。(翻拍自臉書)

▲漢諾威馬術俱樂部老闆許安進也吃了30年，拍影片狂讚是世上最好吃的薑母鴨，還推隱藏版吃法。(翻拍自臉書)


更多鏡週刊報導
最硬派薑母鴨2／怕在老家種田娶不到妻他北漂創業　把薑母鴨三字寫上招牌
最硬派薑母鴨3／施行酒測前天天爆滿排隊　他堅持不陪喝　靠正統古早味屹立不搖

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佛州嚴寒驚現「綠鬣蜥雨」掉滿地　居民撿來做成塔可影片爆紅
最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳　肩上20萬香
國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償咖啡店老闆51萬敗訴
男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血
快訊／川普下令重組軍售順序　「高國防預算」盟友優先拿武器
高雄交流道1男被3車輾斃　23秒驚悚片曝光
外媒爆川普擬推「6300億對台軍售」　中方警告：恐衝擊4月川

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款1000多萬

薑母鴨名店「只賣冬天」火紅44年　台語歌星也吃到老

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

台大碩班「資工AI聯招」1375人搶報名　錄取率僅5.3%

知名管樂指揮要學生「像屍體趴地」　家長怒控不當體罰

DJ SODA曝光「12年前首度來台」照片：差點落下眼淚

寒流來襲「雪線下修」　專家示警極端低溫出現

《豆腐媽媽》劇組稱有問　替身未婚妻批卸責：安全不是校長兼撞鐘

《豆腐媽媽》武行墜樓「吐四大袋鮮血」　未婚妻控高層神隱

寒流來襲驟冷至6度以下！　大屯山、七星山逼近零度

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款1000多萬

薑母鴨名店「只賣冬天」火紅44年　台語歌星也吃到老

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

台大碩班「資工AI聯招」1375人搶報名　錄取率僅5.3%

知名管樂指揮要學生「像屍體趴地」　家長怒控不當體罰

DJ SODA曝光「12年前首度來台」照片：差點落下眼淚

寒流來襲「雪線下修」　專家示警極端低溫出現

《豆腐媽媽》劇組稱有問　替身未婚妻批卸責：安全不是校長兼撞鐘

《豆腐媽媽》武行墜樓「吐四大袋鮮血」　未婚妻控高層神隱

寒流來襲驟冷至6度以下！　大屯山、七星山逼近零度

南投民宅倉庫凌晨大火　屋主嗆傷躲冷氣室外機上獲救

肚痛「一剖腸子已全爛」！他隔天病逝　急診醫嘆：每天都在走鋼索

俄情報高官遇刺！胸口中彈命危　槍手疑「假扮外送員」伏擊

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款1000多萬

Apink普美5月當最美新娘！時間地點全曝光　低調交往Rado 9年

拚3月簽和平協議！美促「5月全國大選」　烏克蘭：天方夜譚

薑母鴨名店「只賣冬天」火紅44年　台語歌星也吃到老

被控趁醉下手！還傳訊騷擾女同事「補一下」　前校長被懲戒

男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

【險公親變事主】騎士追撞違停貨車亡　熱心駕駛救人反遭誣陷

生活熱門新聞

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

三鳳中街2袋糖果2500　商圈回應了

寒流來襲「雪線下修」　專家示警極端低溫出現

煮完水別馬上喝！醫師教3步驟：塑膠微粒少90％

11縣市低溫特報！寒流南下　急凍跌破10度

國民年金一定要繳嗎？　網嘆：超大負擔

學校淪刑場！老師無端遭拔班導職

11縣市越晚越冷探10度　陽明山追雪有望

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

《豆腐媽媽》武行墜樓「吐四大袋鮮血」　未婚妻控高層神隱

看到插頭出現「2顏色」快停用！　可能引發火災

她快30歲「仍朝九晚五、沒錢」　一票有感

《豆腐媽媽》替身未婚妻反擊劇組卸責：安全不是校長兼撞鐘

更多熱門

相關新聞

知名管樂指揮要學生「像屍體趴地」　家長怒控不當體罰

知名管樂指揮要學生「像屍體趴地」　家長怒控不當體罰

指導多所大學及各級學校管樂團的馬來西亞籍指揮家符秦僥，前年12月因要北部某學校的管樂社團學生「像屍體趴在地上」，時間長達一小時，遭學生家長A先生提告，經檢舉到教育局及社會局後，相關單位認定符涉及不當體罰，也因違反《兒福法》，被衛福部裁罰6萬元並列入「不適任教師系統」，不過符去年底提起訴願，後被撤銷處分，目前仍在各級學校任職，讓A先生非常不滿。

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

恭喜！「最美營養師」高敏敏宣布成為三寶媽

恭喜！「最美營養師」高敏敏宣布成為三寶媽

舒淇揪林心如、林熙蕾曬「死亡角度」！

舒淇揪林心如、林熙蕾曬「死亡角度」！

外國遊客誤把葬禮辦桌當夜市！喪家暖心反應爆紅

外國遊客誤把葬禮辦桌當夜市！喪家暖心反應爆紅

關鍵字：

鏡週刊薑母鴨

讀者迴響

熱門新聞

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

國際名模「陳屍家中」得年21歲

警替女免罰單　事後一起進房5小時

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

李雅英捐29萬遭出征　兒福聯盟公開財務數據澄清

美股大反彈1233點破5萬大關　台積電ADR漲18.28美元

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面