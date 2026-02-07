薑母鴨名店「只賣冬天」火紅44年　台語歌星也吃到老

圖文／鏡週刊

只賣冬季四個月，卻在台北社子屹立44年，侯薑母鴨被老饕視為最早、也最正統的薑母鴨店。老闆侯翔笙出身雲林農家，24歲北上創業，從百齡橋下起家，初衷是想替離鄉打拚的人補身。他堅持「全酒、不加一滴水」，堅持只用養足一年的紅面番鴨公與老薑料理，並認為薑母鴨不是吃火鍋、吃熱鬧，早期甚至不讓加菜；做生意也有原則，從不陪客人喝酒。禽流感與疫情來過，他始終不改路線，這鍋薑母鴨，補的不只是身體，更撐起一代北漂人的氣力。

週五傍晚6點不到，侯薑母鴨連店外走廊座位都已客滿。透過玻璃門就可看到爐台前，老闆侯翔笙兩手各夾3瓶紅標米酒俐落倒進鐵鍋，火舌瞬間竄起，愈燒愈旺，換作旁人定被火勢逼得退後半步。侯翔笙則表情依舊，熟練翻動鴨肉，待酒氣燒盡、香氣四溢，起鍋後再舀入壓得滿滿的一大杓老薑，客人等的就是這鍋古早味薑母鴨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鴨肉皮Q有嚼勁，湯頭甘甜帶點老薑辛辣，喝1碗全身就暖起來。（鴨肉450元／每份、米酒50元／每瓶）

全酒不加水 大佬推隱藏吃法

侯薑母鴨最有名的就是全酒薑母鴨，不加一滴水。但開始有酒測後，侯翔笙不得不另煮一鍋湯頭備用。「因為有些人還是怕吃了酒測會不過。其實，鴨肉本來就是酒炒出來的，我的湯頭叫2份鴨肉差不多要6瓶米酒，用酒帶路才有功效。但大火燒完連一滴酒精都沒有，都揮發了，剩下的是原汁。」

▲早期不少台語歌手做完秀就來店裡吃薑母鴨，一吃成老主顧。鄭進一（左1）、袁小迪（右2）」也是常客。（侯薑母鴨提供）

上門的客人幾乎都選全米酒湯頭，很多客人一吃二、三十年。「以前很多台語歌星做完秀就來吃。余天前陣子有叫兒子來外帶，袁小迪現在還很常來。」漢諾威馬術俱樂部老闆許安進也是鐵粉，更拍影片說這是全世界最好吃的薑母鴨，還推薦隱藏版吃法：酒杯裡一杓湯再加點高粱一飲而盡，全身從頭暖到腳。

對鴨有堅持 花一小時拔毛整理

「他知道我的鴨好啊！」侯翔笙說，他用的不是菜鴨、也不是市面上常見的速成鴨。「養一百天的鴨能吃嗎？肉是比較軟，但要補身體，只能用養足1年的紅面番鴨公。」只是養得久，肉質紮實，口感卻也較硬，「所以我會在後面用義大利快鍋先燉過，鴨皮才會Q。」至於後場其他的祕密，侯翔笙從來不讓人進去看，他用台語笑說：「人說江湖一點訣，說破了也就沒什麼了。」

▲侯翔笙的薑母鴨只用養足1年的紅面番鴨公、重達8斤，整理1隻鴨需花1小時。

他抓起一隻剛送來的紅面番鴨公給我們看，重達7、8斤以上，「點一份薑母鴨有8塊肉，差不多1/4隻鴨。」店裡一天能賣十來隻，「一隻鴨要整理一個小時。」侯薑母鴨下午4點營業到凌晨1點。過去都是太太在後場拔鴨毛、炸米血糕，一路和他撐起這家店。

▲漢諾威馬術俱樂部老闆許安進也吃了30年，拍影片狂讚是世上最好吃的薑母鴨，還推隱藏版吃法。(翻拍自臉書)



更多鏡週刊報導

最硬派薑母鴨2／怕在老家種田娶不到妻他北漂創業 把薑母鴨三字寫上招牌

最硬派薑母鴨3／施行酒測前天天爆滿排隊 他堅持不陪喝 靠正統古早味屹立不搖