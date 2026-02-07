　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

管樂指揮符秦僥要學生「像屍體趴地」　家長怒控不當體罰

知名管樂團指揮符秦僥年前遭學生家長指控體罰、不當管教。（翻攝自成功大學管弦樂團臉書）

圖文／鏡週刊

指導多所大學及各級學校管樂團的馬來西亞籍指揮家符秦僥，前年12月因要北部某學校的管樂社團學生「像屍體趴在地上」，時間長達一小時，遭學生家長A先生提告，經檢舉到教育局及社會局後，相關單位認定符涉及不當體罰，也因違反《兒福法》，被衛福部裁罰6萬元並列入「不適任教師系統」，不過符去年底提起訴願，後被撤銷處分，目前仍在各級學校任職，讓A先生非常不滿。

A先生告訴本刊，表示孩子因喜愛音樂，前年進入北部某學校後，即加入管樂社團，卻在同年底二度被校方進用的社團指揮符秦僥體罰，他指控符曾兩度要孩子臉朝下、「像屍體一樣」趴在舞台中央地上，時間長達一小時，他當晚得知後，認為孩子遭到體罰、受辱，便氣憤赴警局提告強制、傷害及公然侮辱，同時也向校方反應。

A先生說，校方當時立案調查，卻疑似因為樂團比賽在即一直拖延，後來才認定符有不當管教，A先生認為校方刻意包庇符，向教育部陳情，教育局要求校方續查，校方續查後，去年7月改將此案定調為「體罰」，並停止符的進用，不過，隔月，該校新校長上任，公開招考新指揮，符因資歷完整，再度被該校進用，而A先生的孩子則在事發之後便暫時離團。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼樂團指揮迫趴地1／知名管樂指揮要學生「像屍體趴地」　家長怒控不當體罰。（圖／鏡週刊）

▲學生家長對樂團指揮符秦僥提告強制、傷害及公然侮辱等罪，後遭新北地檢署不起訴處分。（資料畫面）

A先生怒批，該校無視自己的調查報告，沒有保護受害者，反讓受害者與加害者在同一個空間教學，「真的很離譜！」後來該案經新北地檢署偵辦，符在偵訊中坦承因A先生孩子干擾教學，才會要他「像電影裡面演屍體的演員一樣不要動」，檢察官偵查後，認為符罪嫌不足不起訴，而社會局根據此不起訴書，也依違反《兒少法》對符裁罰6萬元，被列入不適任名單，符去年9月2度離校。

A先生說，事發時曾要求符道歉，他便會撤回告訴，但符始終不認錯，讓他非常心痛，也不捨孩子在此事件之後就暫時離團，去年底歸團後，對音樂的熱忱卻不如以往，也經常情緒崩潰。去年底，A先生意外得知符提起訴願，上述處分都被撤銷，近期繼續在各級學校指導，他認為相關單位對兒少保護的制度不夠完善，將會繼續陳情，並提告民事損害賠償，雙方的歧異還沒結束。

更多鏡週刊報導
樂團指揮迫趴地2／指揮稱合理管教　校方調查反覆挨轟護航
網友分享美式賣場省錢妙招　一次折抵破千元直呼超有感
獨家／董事會出席者莫名多1人　馬偕醫院董事長補選爆爭議

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佛州嚴寒驚現「綠鬣蜥雨」掉滿地　居民撿來做成塔可影片爆紅
最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳　肩上20萬香
國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償咖啡店老闆51萬敗訴
男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血
快訊／川普下令重組軍售順序　「高國防預算」盟友優先拿武器
高雄交流道1男被3車輾斃　23秒驚悚片曝光
外媒爆川普擬推「6300億對台軍售」　中方警告：恐衝擊4月川

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款1000多萬

薑母鴨名店「只賣冬天」火紅44年　台語歌星也吃到老

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

台大碩班「資工AI聯招」1375人搶報名　錄取率僅5.3%

知名管樂指揮要學生「像屍體趴地」　家長怒控不當體罰

DJ SODA曝光「12年前首度來台」照片：差點落下眼淚

寒流來襲「雪線下修」　專家示警極端低溫出現

《豆腐媽媽》劇組稱有問　替身未婚妻批卸責：安全不是校長兼撞鐘

《豆腐媽媽》武行墜樓「吐四大袋鮮血」　未婚妻控高層神隱

寒流來襲驟冷至6度以下！　大屯山、七星山逼近零度

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款1000多萬

薑母鴨名店「只賣冬天」火紅44年　台語歌星也吃到老

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

台大碩班「資工AI聯招」1375人搶報名　錄取率僅5.3%

知名管樂指揮要學生「像屍體趴地」　家長怒控不當體罰

DJ SODA曝光「12年前首度來台」照片：差點落下眼淚

寒流來襲「雪線下修」　專家示警極端低溫出現

《豆腐媽媽》劇組稱有問　替身未婚妻批卸責：安全不是校長兼撞鐘

《豆腐媽媽》武行墜樓「吐四大袋鮮血」　未婚妻控高層神隱

寒流來襲驟冷至6度以下！　大屯山、七星山逼近零度

南投民宅倉庫凌晨大火　屋主嗆傷躲冷氣室外機上獲救

肚痛「一剖腸子已全爛」！他隔天病逝　急診醫嘆：每天都在走鋼索

俄情報高官遇刺！胸口中彈命危　槍手疑「假扮外送員」伏擊

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款1000多萬

Apink普美5月當最美新娘！時間地點全曝光　低調交往Rado 9年

拚3月簽和平協議！美促「5月全國大選」　烏克蘭：天方夜譚

薑母鴨名店「只賣冬天」火紅44年　台語歌星也吃到老

被控趁醉下手！還傳訊騷擾女同事「補一下」　前校長被懲戒

男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

【開心藏不住】台積電魏哲家來訪，高市早苗"驚掉下巴"成表情包

生活熱門新聞

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

三鳳中街2袋糖果2500　商圈回應了

寒流來襲「雪線下修」　專家示警極端低溫出現

煮完水別馬上喝！醫師教3步驟：塑膠微粒少90％

11縣市低溫特報！寒流南下　急凍跌破10度

國民年金一定要繳嗎？　網嘆：超大負擔

學校淪刑場！老師無端遭拔班導職

11縣市越晚越冷探10度　陽明山追雪有望

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

《豆腐媽媽》武行墜樓「吐四大袋鮮血」　未婚妻控高層神隱

看到插頭出現「2顏色」快停用！　可能引發火災

她快30歲「仍朝九晚五、沒錢」　一票有感

《豆腐媽媽》替身未婚妻反擊劇組卸責：安全不是校長兼撞鐘

更多熱門

相關新聞

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

民眾黨不分區立委、中配李貞秀3日宣示就任，除了引發國籍爭議外，李現身立院時，一襲白上衣、綠色花褲搭配腳上高單價名牌鞋，也成為媒體焦點。媒體報導，李貞秀腳上的純白皮鞋，是要價近新台幣4萬元的法國名牌愛馬仕（Hermès）。本刊在查詢監院財產申報時，更發現新任立委的李貞秀，對品牌愛馬仕是「真愛」，在「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」的申報的11個品項中，就有6項是愛馬仕。

恭喜！「最美營養師」高敏敏宣布成為三寶媽

恭喜！「最美營養師」高敏敏宣布成為三寶媽

舒淇揪林心如、林熙蕾曬「死亡角度」！

舒淇揪林心如、林熙蕾曬「死亡角度」！

外國遊客誤把葬禮辦桌當夜市！喪家暖心反應爆紅

外國遊客誤把葬禮辦桌當夜市！喪家暖心反應爆紅

UNIQLO舊衣拍賣創六位數天價　「連官方都沒有」

UNIQLO舊衣拍賣創六位數天價　「連官方都沒有」

關鍵字：

鏡週刊符秦僥

讀者迴響

熱門新聞

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

國際名模「陳屍家中」得年21歲

警替女免罰單　事後一起進房5小時

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

李雅英捐29萬遭出征　兒福聯盟公開財務數據澄清

美股大反彈1233點破5萬大關　台積電ADR漲18.28美元

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面