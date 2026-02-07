知名管樂指揮要學生「像屍體趴地」　家長怒控不當體罰

圖文／鏡週刊

指導多所大學及各級學校管樂團的馬來西亞籍指揮家符秦僥，前年12月因要北部某學校的管樂社團學生「像屍體趴在地上」，時間長達一小時，遭學生家長A先生提告，經檢舉到教育局及社會局後，相關單位認定符涉及不當體罰，也因違反《兒福法》，被衛福部裁罰6萬元並列入「不適任教師系統」，不過符去年底提起訴願，後被撤銷處分，目前仍在各級學校任職，讓A先生非常不滿。

A先生告訴本刊，表示孩子因喜愛音樂，前年進入北部某學校後，即加入管樂社團，卻在同年底二度被校方進用的社團指揮符秦僥體罰，他指控符曾兩度要孩子臉朝下、「像屍體一樣」趴在舞台中央地上，時間長達一小時，他當晚得知後，認為孩子遭到體罰、受辱，便氣憤赴警局提告強制、傷害及公然侮辱，同時也向校方反應。

A先生說，校方當時立案調查，卻疑似因為樂團比賽在即一直拖延，後來才認定符有不當管教，A先生認為校方刻意包庇符，向教育部陳情，教育局要求校方續查，校方續查後，去年7月改將此案定調為「體罰」，並停止符的進用，不過，隔月，該校新校長上任，公開招考新指揮，符因資歷完整，再度被該校進用，而A先生的孩子則在事發之後便暫時離團。

▲學生家長對樂團指揮符秦僥提告強制、傷害及公然侮辱等罪，後遭新北地檢署不起訴處分。（資料畫面）

A先生怒批，該校無視自己的調查報告，沒有保護受害者，反讓受害者與加害者在同一個空間教學，「真的很離譜！」後來該案經新北地檢署偵辦，符在偵訊中坦承因A先生孩子干擾教學，才會要他「像電影裡面演屍體的演員一樣不要動」，檢察官偵查後，認為符罪嫌不足不起訴，而社會局根據此不起訴書，也依違反《兒少法》對符裁罰6萬元，被列入不適任名單，符去年9月2度離校。

A先生說，事發時曾要求符道歉，他便會撤回告訴，但符始終不認錯，讓他非常心痛，也不捨孩子在此事件之後就暫時離團，去年底歸團後，對音樂的熱忱卻不如以往，也經常情緒崩潰。去年底，A先生意外得知符提起訴願，上述處分都被撤銷，近期繼續在各級學校指導，他認為相關單位對兒少保護的制度不夠完善，將會繼續陳情，並提告民事損害賠償，雙方的歧異還沒結束。

