驚悚23秒！男突倒臥高雄交流道匝道口　遭3車輾斃

記者吳世龍、黃翊婷／高雄報導

高雄苓雅區中正路交流道北上匝道口昨日（6日）深夜11時許發生一起死亡事故，50歲高姓男子徒步橫跨交流道東側便道時，突然倒臥在路上，導致3名駕駛閃避不及發生碰撞或輾過，等到警方獲報趕抵現場時，高男已明顯死亡。

▲監視器拍到事發23秒過程，高男突然倒臥在車道上遭輾斃。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市苓雅警分局表示，6日深夜11時21分接獲通報車禍，經了解，50歲高男當時徒步橫跨中正路交流道東側便道，卻突然倒臥在北上匝道口，王姓（57歲）、方姓（22歲）、連姓駕駛（52歲）閃避不及，接連碰撞或輾過高男。

警方到場時，高男已經明顯死亡，經調閱監視器影像追查，初步分析事故原因是3名駕駛未注意車前狀況，至於詳細的肇事責任，將交由交通大隊進行分析研判。

▲▼警方到場時，高男已明顯死亡。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，3名駕駛均無酒駕，訊後將依過失致死罪嫌，移請高雄地檢署偵辦；另外，由於王姓駕駛在發生碰撞之後駛離現場，違反《道路交通管理處罰條例》第62條第3項、第4項，將處以3000元以上9000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，不得再考領，刑事肇事逃逸罪則將移請地檢署偵辦。