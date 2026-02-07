　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚悚23秒！男突倒臥高雄交流道匝道口　遭3車輾斃

記者吳世龍、黃翊婷／高雄報導

高雄苓雅區中正路交流道北上匝道口昨日（6日）深夜11時許發生一起死亡事故，50歲高姓男子徒步橫跨交流道東側便道時，突然倒臥在路上，導致3名駕駛閃避不及發生碰撞或輾過，等到警方獲報趕抵現場時，高男已明顯死亡。

高雄苓雅區中正路交流道北上匝道死亡車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲監視器拍到事發23秒過程，高男突然倒臥在車道上遭輾斃。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市苓雅警分局表示，6日深夜11時21分接獲通報車禍，經了解，50歲高男當時徒步橫跨中正路交流道東側便道，卻突然倒臥在北上匝道口，王姓（57歲）、方姓（22歲）、連姓駕駛（52歲）閃避不及，接連碰撞或輾過高男。

警方到場時，高男已經明顯死亡，經調閱監視器影像追查，初步分析事故原因是3名駕駛未注意車前狀況，至於詳細的肇事責任，將交由交通大隊進行分析研判。

高雄苓雅區中正路交流道北上匝道死亡車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼警方到場時，高男已明顯死亡。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄苓雅區中正路交流道北上匝道死亡車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，3名駕駛均無酒駕，訊後將依過失致死罪嫌，移請高雄地檢署偵辦；另外，由於王姓駕駛在發生碰撞之後駛離現場，違反《道路交通管理處罰條例》第62條第3項、第4項，將處以3000元以上9000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，不得再考領，刑事肇事逃逸罪則將移請地檢署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佛州嚴寒驚現「綠鬣蜥雨」掉滿地　居民撿來做成塔可影片爆紅
最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳　肩上20萬香
國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償咖啡店老闆51萬敗訴
男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血
快訊／川普下令重組軍售順序　「高國防預算」盟友優先拿武器
高雄交流道1男被3車輾斃　23秒驚悚片曝光
外媒爆川普擬推「6300億對台軍售」　中方警告：恐衝擊4月川

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投民宅倉庫凌晨大火　屋主嗆傷躲冷氣室外機上獲救

被控趁醉下手！還傳訊騷擾女同事「補一下」　前校長被懲戒

驚悚23秒！男突倒臥高雄交流道匝道口　遭3車輾斃

中國媽媽看「8億人瑞閃婚看護」：台灣人挺純樸

男涉「指侵」女閨蜜　4關鍵不起訴

國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償咖啡店老闆51萬敗訴

8億人瑞娶看護　家屬控「2億資產已轉移」

家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅3500萬

中壢家具廠凌晨大火！百名消防救援　路人曝煙大到看不見路

8億人瑞結婚「證婚人非親友」！其中一人是看護兒子

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

南投民宅倉庫凌晨大火　屋主嗆傷躲冷氣室外機上獲救

被控趁醉下手！還傳訊騷擾女同事「補一下」　前校長被懲戒

驚悚23秒！男突倒臥高雄交流道匝道口　遭3車輾斃

中國媽媽看「8億人瑞閃婚看護」：台灣人挺純樸

男涉「指侵」女閨蜜　4關鍵不起訴

國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償咖啡店老闆51萬敗訴

8億人瑞娶看護　家屬控「2億資產已轉移」

家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅3500萬

中壢家具廠凌晨大火！百名消防救援　路人曝煙大到看不見路

8億人瑞結婚「證婚人非親友」！其中一人是看護兒子

南投民宅倉庫凌晨大火　屋主嗆傷躲冷氣室外機上獲救

肚痛「一剖腸子已全爛」！他隔天病逝　急診醫嘆：每天都在走鋼索

俄情報高官遇刺！胸口中彈命危　槍手疑「假扮外送員」伏擊

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款1000多萬

Apink普美5月當最美新娘！時間地點全曝光　低調交往Rado 9年

拚3月簽和平協議！美促「5月全國大選」　烏克蘭：天方夜譚

薑母鴨名店「只賣冬天」火紅44年　台語歌星也吃到老

被控趁醉下手！還傳訊騷擾女同事「補一下」　前校長被懲戒

男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

【開心藏不住】台積電魏哲家來訪，高市早苗"驚掉下巴"成表情包

社會熱門新聞

警替女免罰單　事後一起進房5小時

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

8億人瑞結婚證婚人非親友！一人是看護兒

家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

中壢家具廠大火　出動百名消防救援

國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償敗訴

男突倒臥交流道匝道口　遭3車輾斃

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

獨／北市警把M-Police當Google狂查個資

《全民健保法》部分違憲　3大法官：法庭組成不合法

更多熱門

相關新聞

即／高雄男喝爛醉墜樓　搶救不治

即／高雄男喝爛醉墜樓　搶救不治

高雄一名羅姓男子今（6）日清晨前往朋友家喝酒，喝到爛醉後獨自到4樓休息，友人下午醒來後找不到羅姓男子，發現羅男竟掉落在2樓採光照上一動也不動。警消獲報到場將羅姓男子救下，並以AED電擊急救後送醫，不過羅男經搶救後仍不治。

友人家續攤斷片　男離奇4樓墜落命危

友人家續攤斷片　男離奇4樓墜落命危

醉婦抓狂持酒瓶「爆頭」　女店員傷勢曝光

醉婦抓狂持酒瓶「爆頭」　女店員傷勢曝光

驚悚瞬間曝光！宜蘭聯結車衝對向撞休旅車　釀一家四口傷

驚悚瞬間曝光！宜蘭聯結車衝對向撞休旅車　釀一家四口傷

砸68億蓋24層商住大樓！　高捷Y10聯開案估單價進逼5字頭

砸68億蓋24層商住大樓！　高捷Y10聯開案估單價進逼5字頭

關鍵字：

車禍高雄

讀者迴響

熱門新聞

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

國際名模「陳屍家中」得年21歲

警替女免罰單　事後一起進房5小時

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

李雅英捐29萬遭出征　兒福聯盟公開財務數據澄清

美股大反彈1233點破5萬大關　台積電ADR漲18.28美元

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面