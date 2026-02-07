　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外媒爆川普擬推「6300億對台軍售」　中方警告：恐衝擊4月川習會

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普預計於4月訪問中國，外界高度關注「川習會」的互動。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）預計於4月訪問中國，外界高度關注「川習會」的互動，但現在卻傳出兩國關係因對台軍售案陷入緊繃。根據外媒報導，美方正籌備一筆總額恐高達200億美元的軍售清單，內容包含愛國者飛彈等先進武器。對此，北京方面已私下發出強烈警告，揚言此舉恐讓4月的國是訪問產生變數。

規模上看6300億　川普政府擬再祭大規模對台軍售

《金融時報》引述8名知情人士說法指出，川普政府繼去年12月宣布創紀錄的111億美元軍售案後，馬不停蹄地為台灣規劃新一波、包含4套系統的武裝方案。

雖然最終金額仍在浮動，但多位消息人士推估，這波軍售規模最高可能衝上200億美元（約新台幣6318億元）。

據了解，這項軍購方案包含用於攔截飛彈的「愛國者系統」，以及美方同意增購的先進地對空飛彈系統（NASAMS），此外還有另外兩項尚未公開的武器系統。

儘管白宮原定本月就要知會國會，但有專家預測，為了顧及外交氛圍，川普或許會選擇在結束訪中行程回國後，才正式推動這筆交易。

中方私下警告破局　專家：威脅程度更勝以往

面對美方的大動作，北京已表達嚴重關切。知情人士透露，中國駐美大使謝鋒已向川普政府提出警告，中方甚至在私下溝通中直言，相關軍售案可能導致4月的「川習會」破局。日前中國國家主席習近平與川普熱線時，也曾當面觸及台灣軍售議題，要求「美方務必慎重處理」。

布魯金斯學會（Brookings Institution）中國專家何瑞恩（Ryan Hass）分析，中方慣例會在兩國元首會晤前，試圖施壓美方放棄北京不滿的行動，「雖然這不是新花招，但這次警告的直接性與公開程度，確實相當罕見且值得注意。」

美國官員淡定冷處理：北京可能只是「虛張聲勢」

儘管北京語氣強硬，但有兩名美方人士透露，部分官員認為這只是中方的「虛張聲勢」，並不認為中國會真的取消如此高規格的國是訪問。

對此，一名白宮官員重申，根據《台灣關係法》，美方有義務協助台灣維持自我防衛能力，「40多年來，美國的政策始終如一，可信的嚇阻力是確保區域和平穩定的關鍵。」白宮強調，不會針對尚未定案的軍售細節發表評論；中國駐美使館目前則未針對此報導作出回覆。

02/04 全台詐欺最新數據

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

