男涉「指侵」女閨蜜　4關鍵不起訴

▲女方指控遭男子性侵，法官審理後認為是因借錢失敗後關係生變才提告，最終以不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

高雄一名張姓男子遭女性友人指控性侵，檢方提起公訴，但法院審理後認定證據不足，判決無罪。法官點出4項關鍵疑點，最終不起訴處分，全案可上訴。

根據檢方起訴書指出，張男與A女為朋友關係，去年7月25日凌晨，張男開車送酒後的A女返回高雄住處。A女指稱，張男在房內違反她意願，撫摸胸部與下體，甚至以手指侵入性器，過程持續數小時，當天下午還再度發生猥褻行為。

指控細節多 被告全盤否認

對此，張男全面否認犯行，強調雙方互動親密，並非強迫。辯護律師指出，事後兩人仍一同外出巡視娃娃機店，互動自然，公開場合還有肢體接觸，與一般性侵被害人的反應明顯不符。

辯方也質疑，A女是在向張男借款21萬餘元遭拒後，心生不滿才反目，並編造性侵情節報復，動機並不單純。

▲性侵示意圖。（示意圖／CFP）

驗傷、DNA全不符 法官直言不合理

高雄地院合議庭審理後，認為A女指述與客觀證據存在重大落差。判決指出，A女稱曾激烈推擋、遭壓制，但驗傷結果顯示，全身及性器除舊傷外，並無任何明顯反抗傷勢，性器內也未檢出張男DNA，與「指侵」說法嚴重矛盾。

此外，A女自稱比張男早醒6、7小時，手機可正常使用，卻未報警、求救或逃離，只在房內滑手機，法官認為此舉明顯違反一般經驗法則。

公開場合互動親密 與被害人反應不符

更令法院質疑的是，A女當晚仍同意與張男外出，在公共場所遇見他人也未求救；張男跌倒時，她還上前攙扶、幫忙擦褲子，最後甚至被監視器拍到，將手搭在張男肩上看娃娃機，整體行為與性侵被害人反應落差甚大。

借錢失敗後翻臉 LINE成關鍵轉折

法官另檢視雙方LINE對話，發現案發隔日，A女先因股票交割問題向張男借錢，遭拒後態度驟變，才首度傳訊怒指「昨天還指姦我」。法院認為，指控時機與借款未果高度重合，動機令人質疑。

合議庭綜合認定，A女指述前後矛盾，缺乏科學證據與補強事證，在罪證有疑、利歸被告原則下，判決張男無罪，全案仍可上訴。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：有家暴事件請打113保護專線