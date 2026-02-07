觀光公害毀京都竹林！外國客「刻字」被抓包　反嗆：到處都是啊

記者張方瑀／綜合報導

日本京都知名景點「伏見稻荷大社」與「嵐山」近來飽受觀光公害所苦，除了人潮擁擠，珍貴的竹林景觀更慘遭遊客「刻字留名」。一名來自美國的女性遊客在現場試圖破壞竹子時被記者當場抓包，沒想到她竟一臉困惑地反問：「為什麼不行？」甚至指著周遭滿是傷痕的竹林直言，「這裡到處都是啊！」

「竹取物語」淵源地淪災區 神社宮司：心痛不已

綜合報導，繼嵐山「竹林小徑」傳出災情後，伏見稻荷大社周邊被稱為「竹乃下道」的竹林也淪為重災區。

此處緊鄰與《竹取物語》深具淵源的「伏見神寶神社」，原本是風景幽靜的健行步道，如今步道兩旁的竹子卻布滿了英文字母縮寫、姓名、日期、愛心符號，甚至是漢字，多是用刀子或鑰匙強行刻上的傷痕。

伏見神寶神社的中田幹男宮司哀慟表示，這裡供奉著與輝夜姬故事相關的寶物，一直以來都希望能守護這片美麗的竹林，如今看到竹子因遊客缺乏公德心的行為而受損，感到非常痛心。他直言，這種刻字行為自新冠疫情平息、外國遊客回流後變得愈發嚴重。

▲日本京都嵐山「竹林小徑」。（圖／達志影像／美聯社）



被抓包竟指「別人也有刻」 地主嘆：並非全是惡意

記者在1月7日實地走訪時，目擊一名來自美國的女性遊客正試圖用胸前的金屬墜飾在竹子上刻字。當記者上前提醒並制止時，該名女子卻顯得十分詫異，反問記者，「咦，為什麼不行？」隨後更指著周圍已經被刻滿字跡的竹子表示，「這裡、那裡，不是到處都有（刻字）嗎？」

當地地主、高齡79歲的中村晃也感嘆，這片家族傳承的土地不僅被刻字，還常被亂丟垃圾。但他心情複雜地表示，遊客或許是因為竹林很稀奇、想享受日本旅遊才留下紀念，「並不全都是壞人」，這也反映出京都當地在面對觀光經濟與景觀保護之間的苦惱。

京都市祭強硬手段 刻字最重恐坐牢3年

面對日益猖獗的破壞行為，京都市政府已不再僅止於溫情呼籲。由於嵐山市有地內約7000根竹子中就有350根受害，市府於去年11月採取「試驗性砍伐」，將被刻字的竹子鋸除，並刻意讓竹林後退至遊客伸手不及的範圍，以防再度受害。

京都市府與日本政府觀光局（JNTO）強調，在竹林刻字已觸犯「器物損壞罪」，屬於犯罪行為，最重可處3年以下拘禁或30萬日圓以下罰金。

市府負責人表示，未來將透過海外據點加強宣導，並在景點張貼多國語言告示，誓言讓觀光客明白，這種行為絕對不被允許。