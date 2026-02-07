被控趁醉下手！還傳訊騷擾女同事「補一下」　前校長被懲戒

記者黃翊婷／綜合報導

已婚男子阿哲（化名）曾在東部某國小擔任校長，2024年11月間出差期間，卻被指控趁女同事A酒醉時發生性行為，隔日還傳送「需要補一下」等訊息騷擾。雖然阿哲堅稱兩人是合意、沒有性騷擾，但懲戒法院仍認定他的行為有違失，裁定降壹級改敘。

▲阿哲被指控趁A女酒醉時下手，但他辯稱是雙方合意。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲和A女曾在同一個任務性編組組織共事，2024年11月出差期間，他在會議結束後邀約友人聚餐，準備返回住宿地點時，卻因為友人設定錯誤，加上計程車司機另有行程，無法將他們送至原本的住宿地點，這才改前往附近的汽車旅館。

然而，阿哲事後被指控在當晚趁著A女酒醉時發生性行為，隔日還傳送「需要補一下」等具有性意味的訊息騷擾。

阿哲辯稱，兩人是合意發生性行為，雖然與現行民事法制有違，但他絕無傷害A女人格尊嚴的意思，傳送訊息的部分則是誤會，A女收到訊息之後並未表達厭惡之情，同日晚間甚至還主動聯繫；他因為這件事情已經被解聘校長職務，並記過2次，事後相當懊悔。

不過，懲戒法院法官認為，經相關單位調查，阿哲傳送上述具有性暗示的訊息之後，A女隨即回覆「跳過這種話題」，此外，A女在接受專案調查小組調查時也直言感到很噁心，顯然這些文字訊息已經讓A女感覺被冒犯。

法官表示，阿哲的違失行為足以導致公眾喪失對他執行職務的信賴，嚴重損害政府及學校信譽，為了維護公務紀律，有必要予以懲戒，考量到他已經坦承部分違失行為，具有悔意，最終裁定降壹級改敘，全案仍可上訴。

