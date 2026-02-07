　
DJ SODA曝光「12年前首度來台」照片：差點落下眼淚

▲DJ SODA。（圖／翻攝IG／deejaysoda，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

DJ SODA近日多次在臉書針對攻擊自己外貌的網友發文，日前她透露自己一直都很喜歡台灣，甚至曝光2014年第一次為了海外演出來到台灣「幸福到讓人不敢相信，甚至差點落下眼淚。」

DJ DJ SODA 近日在臉書多次發文透露，自己長期遭受外貌批評的壓力，引發外界關注。她透露，近來在部分貼文下方，出現不少針對臉型、五官甚至整形的負面留言，像是被嘲諷「塑膠臉」、「換頭怪」，讓她情緒大受影響。

▲▼DJ SODA。（圖／翻攝臉書／DJ SODA）

▲DJ SODA貼出2014年第一次來台灣的照片。（圖／翻攝臉書／DJ SODA，下同）

DJ SODA坦言，這類評論在與台灣相關的貼文中特別明顯，一度讓她懷疑自己是否真的受到歡迎。不過她也特別強調，並非針對所有台灣粉絲，而是對部分網路言論感到失落，直言即使身為公眾人物，看到這些攻擊仍會受傷。

▲▼DJ SODA。（圖／翻攝臉書／DJ SODA）

貼文曝光後，迅速引來大量粉絲留言力挺，許多台灣粉絲主動表達歉意，並鼓勵她不要被少數惡意聲音影響，強調支持的是她的音樂實力與舞台魅力。面對鋪天蓋地的暖心回應，DJ SODA隨後再度發文表示，自己看到留言忍不住落淚，形容這是第一次感受到如此強烈、直接的支持。

▲▼DJ SODA。（圖／翻攝臉書／DJ SODA）

DJ SODA 7日凌晨再度發文，同時貼出2014年第一次來到台灣的照片，表示「2014年，在還沒有多少人認識我的時候，我第一次為了海外演出來到台灣。」、「在那裡，我第一次遇見那麼真心聆聽我音樂的人，也第一次感受到，舞台上的我，被當作一個人溫柔地擁抱著。」、「那是我第一次收到那樣的關心與愛，幸福到讓人不敢相信，甚至差點落下眼淚。那些日子裡收到的應援與能量，把我帶到了今天，也在我快要放棄的時候，一次又一次地拉住了我。那時候舉起雙手的臉孔，呼喊著我的聲音，還有那個時期的台灣，直到現在，也一直、一直放在我心裡。真心感謝。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

震驚時尚圈！　21歲國際名模「陳屍家中」
家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅350
黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點
寒流來襲！陽明山可能下雪　11縣市越晚越冷探10度
中壢家具廠凌晨大火！百名消防救援　路人曝「煙大到看不見路」
快訊／美股破5萬大關！道瓊反彈收紅1233點　台積電ADR漲

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

DJ SODA

