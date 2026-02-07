國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償咖啡店老闆51萬敗訴

▲立委羅廷瑋。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

台中咖啡店老闆在臉書呼籲罷免立委羅廷瑋，提及其過往遭控性騷擾爭議，遭提告求償51萬元。一審法院認定屬可受公評的政治性言論，並非惡意造謠，判羅廷瑋敗訴，全案仍可上訴。

這起官司源於去年「大罷免」熱潮。台中市一名陳姓咖啡店老闆，在臉書擁有逾4萬名追蹤者，於連署送件後發文，呼籲民眾對國民黨立委羅廷瑋投下同意罷免票，並提到他過去遭前市議員賴佳微控告性騷擾一事。

▲前台中市議員賴佳微。（圖／翻攝自「賴佳微後援會」臉書）

性騷舊案再被提 立委提告求償

陳男在貼文中引述「據賴佳微的指控」，描述議會衝突中的相關情節。羅廷瑋則主張，自己早在2019年就已獲不起訴處分，相關貼文足以讓外界誤認其品行不端，已嚴重損害名譽與社會評價，因此要求刪文並求償51萬元。

事實上，2019年台中市議會曾爆發肢體衝突，賴佳微提告羅廷瑋性騷擾未獲起訴；羅則反控賴在臉書寫下「只想殺了羅廷瑋」等語涉恐嚇，後續賴被判刑4個月、可易科罰金，雙方恩怨早已搬上司法檯面。

法官點破關鍵：非杜撰、非惡意

法院審理後認為，陳男在貼文中已清楚交代言論來源，並非憑空捏造，也同時提及羅廷瑋「法律上無罪」的結果，難認有明知不實仍散布謠言的情況。

▲前台中市議員賴佳微。（圖／賴佳微提供）

法官指出，當時正值罷免投票前夕，社會正反意見激烈交鋒，相關言論屬於政治性表達，國家應給予最大程度保障，讓民眾充分討論、形成公意。

罷免監督屬民主常態 駁回求償

判決也直言，羅廷瑋身為遭罷免對象的現任立委，本就應接受不同立場的嚴格檢視。陳男發文目的在於呼籲投票、行使憲法權利，而非單純為了毀損名譽。

法官綜合貼文方式、內容及社會公益性後認定，此舉屬言論自由高度保障範圍，即便讓當事人感到不快，也未構成名譽侵害，因此判羅廷瑋敗訴，全案仍可依法上訴。