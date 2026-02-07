　
社會 社會焦點 保障人權

家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅3500萬

記者葉國吏／綜合報導　

102歲身價8億的人瑞與68歲看護閃電結婚，引爆家屬強烈反彈，不只質疑遭設局「被結婚」，還在醫院門口上演搶人大戰。家屬進一步控訴，看護多次拿老人房產抵押，金額高達3500萬元，事件迅速引發社會譁然。

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

看護變繼母　鎖門拒家屬探視
家屬還原，看護其實是本國籍，並非外籍移工。上月初，兒孫準備帶人瑞返家探視，卻發現大門遭反鎖、怎麼都進不去，只好報警求助。警方到場後要求開門，沒想到賴姓看護竟直接亮出身分證，表示自己已是合法配偶，有權拒絕家屬入內。

這一刻家屬才驚覺，看護已經「升格當太太」，現場氣氛瞬間凍結。警方也因屬於家務糾紛，難以強行介入，只能勸導離開，讓家屬相當無奈，直到近日才找到機會把人帶走。

豪宅早送出　還遭三度抵押
根據《民視新聞》報導，人瑞的兒子指出，賴姓看護自2009年開始照顧父親，2013年父親曾將陽明山上一戶約60坪的豪宅贈與對方，條件是必須照顧到滿100歲，並白紙黑字立下契約，否則贈與作廢。

然而家屬查詢土地資料後赫然發現，賴女早在2021年、父親尚未滿百歲時，就已兩度將該房產辦理抵押。今年1月8日家屬探視遭拒，隔天她又第三度拿房子去抵押，累計金額高達3500萬元，讓家屬怒批行徑貪婪、動機可疑。

醫院門口搶人　保全也傻眼
衝突最高潮發生在馬偕醫院。當天賴姓看護推著人瑞回診結束，家屬在醫院門口突然現身，推開新聘的越南籍阮姓看護，直接把輪椅推走，現場一片混亂。院方保全上前關切，卻在聽到「我們是家屬，他是我阿公」後瞬間語塞，只能眼睜睜看著人被帶上車。

▲王姓人瑞與賴姓看護結婚，兒孫全不知情。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後，懷孕中的阮姓看護緊急就醫打安胎針，而賴姓女子則揚言要對家屬提告傷害、強制罪，並申請保護令，雙方衝突持續升高。

家屬控失智　將提婚姻無效
人瑞的兒子痛心表示，父親早已神智不清，面對提問幾乎只會回「嗯、好、喔」，根本沒有判斷與思考能力。再加上賴姓看護長期切斷家屬與父親的聯繫，才會讓他們不得不採取激烈手段。

家屬強調，接下來將委請律師，正式提起婚姻無效訴訟，也要釐清房產抵押與財務流向，誓言為父親討回公道。這起「百歲人瑞閃婚風暴」，後續發展備受關注。

家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅3500萬
家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅3500萬

家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅3500萬

帶走8億人瑞！子孫喊騙婚「他意識不清」　律師卻提2疑點

帶走8億人瑞！子孫喊騙婚「他意識不清」　律師卻提2疑點

台北馬偕醫院日前傳出102歲王姓老翁遭家屬搶人的衝突事件，據了解，王姓老翁身價約8億元，與68歲賴姓看護秘密結婚後，賴女名下多出7棟房產和約千萬元現金，引發老翁子孫不滿，懷疑老翁是在意識不清下做到決定，因此當天到醫院試圖將老翁帶走，引爆衝突。律師顏紘頤昨（5日）分析表示，根據處理家事案件的經驗，如果百歲人瑞真的意識不清，子孫應該早已辦理「監護宣告」。他認為，也有可能是老翁感謝看護長期照顧，因此子孫就算搶到人，可能也不一定搶得到老翁的心，還要額外吃上官司。

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　身旁金庫放3千萬

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　身旁金庫放3千萬

8億人瑞

